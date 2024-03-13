Шумков поручил подготовить план создания филиала медвуза в Кургане

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил подготовить план создания филиала медицинского вуза в Кургане. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале «СилаVправде (V.Шумков)».
«Обсуждаем с коллегами вопрос создания филиала медицинского вуза в Кургане по направлению „Врачебное дело“. Дал поручение подготовить план действий („дорожную карту“) с проработкой вопроса до конца года», — написал Шумков в своем telegram-канале. Фото, под которым размещена информация, сделано 13 марта во время торжественного открытия хирургического корпуса Курганского онкодиспансера.
URA.RU писало, что в Кургане работает кафедра клинических дисциплин Тюменского государственного медицинского вуза. Ее возглавляет бывший директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев, на сайте вуза он числится доцентом кафедры. Ранее из-за острого дефицита врачей в регионе власти несколько раз поднимали тему создания в Кургане возможности подготовки врачей.
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