13 марта 2024

Шумков поручил подготовить план создания филиала медвуза в Кургане

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие корпуса Курганского онкодиспансера. Курган, шумков вадим
Вадим Шумков обсудил с врачами и чиновниками план по открытию филиала медвуза Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил подготовить план создания филиала медицинского вуза в Кургане. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале «СилаVправде (V.Шумков)».

«Обсуждаем с коллегами вопрос создания филиала медицинского вуза в Кургане по направлению „Врачебное дело“. Дал поручение подготовить план действий („дорожную карту“) с проработкой вопроса до конца года», — написал Шумков в своем telegram-канале. Фото, под которым размещена информация, сделано 13 марта во время торжественного открытия хирургического корпуса Курганского онкодиспансера.

URA.RU писало, что в Кургане работает кафедра клинических дисциплин Тюменского государственного медицинского вуза. Ее возглавляет бывший директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев, на сайте вуза он числится доцентом кафедры. Ранее из-за острого дефицита врачей в регионе власти несколько раз поднимали тему создания в Кургане возможности подготовки врачей.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил подготовить план создания филиала медицинского вуза в Кургане. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале «СилаVправде (V.Шумков)». «Обсуждаем с коллегами вопрос создания филиала медицинского вуза в Кургане по направлению „Врачебное дело“. Дал поручение подготовить план действий („дорожную карту“) с проработкой вопроса до конца года», — написал Шумков в своем telegram-канале. Фото, под которым размещена информация, сделано 13 марта во время торжественного открытия хирургического корпуса Курганского онкодиспансера. URA.RU писало, что в Кургане работает кафедра клинических дисциплин Тюменского государственного медицинского вуза. Ее возглавляет бывший директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев, на сайте вуза он числится доцентом кафедры. Ранее из-за острого дефицита врачей в регионе власти несколько раз поднимали тему создания в Кургане возможности подготовки врачей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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