Бывший директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев продолжает возглавлять кафедру клинических дисциплин Тюменского государственного медицинского университета в Кургане. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ТГМУ.
«Обязанности заведующего кафедрой исполняет А.С. Сигидаев. Продолжит ли Сигидаев работать на кафедре в качестве доцента, решение примет сам А.С. Сигидаев. Работа кафедры в 2024 году будет построена согласно положению о кафедре клинических дисциплин, а также реализуемым образовательным программам», — ответили в вузе на запрос агентства.
Вместе с тем, на сайте ТГМУ в разделе «сотрудники кафедры клинических дисциплин» Сигидаев указан в качестве доцента кафедры. Корреспондент URA.RU направил Алексею Сигидаеву вопрос по поводу его работы на кафедре в Кургане через соцсети, ответ не поступил.
Бывший директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев продолжает возглавлять кафедру клинических дисциплин Тюменского государственного медицинского университета в Кургане. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ТГМУ. «Обязанности заведующего кафедрой исполняет А.С. Сигидаев. Продолжит ли Сигидаев работать на кафедре в качестве доцента, решение примет сам А.С. Сигидаев. Работа кафедры в 2024 году будет построена согласно положению о кафедре клинических дисциплин, а также реализуемым образовательным программам», — ответили в вузе на запрос агентства. Вместе с тем, на сайте ТГМУ в разделе «сотрудники кафедры клинических дисциплин» Сигидаев указан в качестве доцента кафедры. Корреспондент URA.RU направил Алексею Сигидаеву вопрос по поводу его работы на кафедре в Кургане через соцсети, ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что у директора курганского депздрава нашлась еще одна должность. Алексей Сигидаев исполнял обязанности заведующего кафедрой клинических дисциплин Тюменского государственного медицинского университета (в Кургане). В депздраве пояснили, что Сигидаев работает на кафедре на безвозмездной (функциональной) основе. Сигидаев ушел с должности директора депздрава Курганской области после окончания контракта 6 февраля 2024 года.