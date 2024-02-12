Экс-глава депздрава Сигидаев продолжает руководить кафедрой в Кургане. Скрин

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Вручение машин скорой медицинской помощи. Курган , сигидаев алексей
Тюменский медвуз ждет решения от Сигидаева по работе на кафедре Фото:

Бывший директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев продолжает возглавлять кафедру клинических дисциплин Тюменского государственного медицинского университета в Кургане. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ТГМУ.

«Обязанности заведующего кафедрой исполняет А.С. Сигидаев. Продолжит ли Сигидаев работать на кафедре в качестве доцента, решение примет сам А.С. Сигидаев. Работа кафедры в 2024 году будет построена согласно положению о кафедре клинических дисциплин, а также реализуемым образовательным программам», — ответили в вузе на запрос агентства.

Вместе с тем, на сайте ТГМУ в разделе «сотрудники кафедры клинических дисциплин» Сигидаев указан в качестве доцента кафедры. Корреспондент URA.RU направил Алексею Сигидаеву вопрос по поводу его работы на кафедре в Кургане через соцсети, ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что у директора курганского депздрава нашлась еще одна должность. Алексей Сигидаев исполнял обязанности заведующего кафедрой клинических дисциплин Тюменского государственного медицинского университета (в Кургане). В депздраве пояснили, что Сигидаев работает на кафедре на безвозмездной (функциональной) основе. Сигидаев ушел с должности директора депздрава Курганской области после окончания контракта 6 февраля 2024 года.

Бывший директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев продолжает числиться на кафедре ТГМУ в Кургане
Бывший директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев продолжает числиться на кафедре ТГМУ в Кургане
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Бывший директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев продолжает возглавлять кафедру клинических дисциплин Тюменского государственного медицинского университета в Кургане. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ТГМУ. «Обязанности заведующего кафедрой исполняет А.С. Сигидаев. Продолжит ли Сигидаев работать на кафедре в качестве доцента, решение примет сам А.С. Сигидаев. Работа кафедры в 2024 году будет построена согласно положению о кафедре клинических дисциплин, а также реализуемым образовательным программам», — ответили в вузе на запрос агентства. Вместе с тем, на сайте ТГМУ в разделе «сотрудники кафедры клинических дисциплин» Сигидаев указан в качестве доцента кафедры. Корреспондент URA.RU направил Алексею Сигидаеву вопрос по поводу его работы на кафедре в Кургане через соцсети, ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что у директора курганского депздрава нашлась еще одна должность. Алексей Сигидаев исполнял обязанности заведующего кафедрой клинических дисциплин Тюменского государственного медицинского университета (в Кургане). В депздраве пояснили, что Сигидаев работает на кафедре на безвозмездной (функциональной) основе. Сигидаев ушел с должности директора депздрава Курганской области после окончания контракта 6 февраля 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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