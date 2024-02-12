Экс-глава депздрава Сигидаев продолжает руководить кафедрой в Кургане. Скрин

12 февраля 2024 в 15:38 Размер текста - 17 +

Тюменский медвуз ждет решения от Сигидаева по работе на кафедре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев продолжает возглавлять кафедру клинических дисциплин Тюменского государственного медицинского университета в Кургане. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ТГМУ. «Обязанности заведующего кафедрой исполняет А.С. Сигидаев. Продолжит ли Сигидаев работать на кафедре в качестве доцента, решение примет сам А.С. Сигидаев. Работа кафедры в 2024 году будет построена согласно положению о кафедре клинических дисциплин, а также реализуемым образовательным программам», — ответили в вузе на запрос агентства. Вместе с тем, на сайте ТГМУ в разделе «сотрудники кафедры клинических дисциплин» Сигидаев указан в качестве доцента кафедры. Корреспондент URA.RU направил Алексею Сигидаеву вопрос по поводу его работы на кафедре в Кургане через соцсети, ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что у директора курганского депздрава нашлась еще одна должность. Алексей Сигидаев исполнял обязанности заведующего кафедрой клинических дисциплин Тюменского государственного медицинского университета (в Кургане). В депздраве пояснили, что Сигидаев работает на кафедре на безвозмездной (функциональной) основе. Сигидаев ушел с должности директора депздрава Курганской области после окончания контракта 6 февраля 2024 года. Бывший директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев продолжает числиться на кафедре ТГМУ в Кургане Скрин: сайт Тюменского государственного медицинского университета, https://www.tyumsmu.ru Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев продолжает возглавлять кафедру клинических дисциплин Тюменского государственного медицинского университета в Кургане. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ТГМУ. «Обязанности заведующего кафедрой исполняет А.С. Сигидаев. Продолжит ли Сигидаев работать на кафедре в качестве доцента, решение примет сам А.С. Сигидаев. Работа кафедры в 2024 году будет построена согласно положению о кафедре клинических дисциплин, а также реализуемым образовательным программам», — ответили в вузе на запрос агентства. Вместе с тем, на сайте ТГМУ в разделе «сотрудники кафедры клинических дисциплин» Сигидаев указан в качестве доцента кафедры. Корреспондент URA.RU направил Алексею Сигидаеву вопрос по поводу его работы на кафедре в Кургане через соцсети, ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что у директора курганского депздрава нашлась еще одна должность. Алексей Сигидаев исполнял обязанности заведующего кафедрой клинических дисциплин Тюменского государственного медицинского университета (в Кургане). В депздраве пояснили, что Сигидаев работает на кафедре на безвозмездной (функциональной) основе. Сигидаев ушел с должности директора депздрава Курганской области после окончания контракта 6 февраля 2024 года.