Россия готова к еще одному вызову со стороны США

Кремль: Россия готова к еще одному вызову со стороны США

14 марта 2024 в 14:13 Размер текста - 17 +

В Кремле заявили, что Россия готова к еще одному вызову со стороны США Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле готовы к вызову со стороны США по Арктике. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о намерении США восстановить свое военное положение в регионе, это не новый вызов, и арктическая территория остается зоной напряженной конкуренции. «Это не новый вызов. К сожалению, Арктика постоянно была и остается территорией напряженной конкуренции. Россия, будучи крупнейшей арктической страной на земном шаре, рассматривает этот регион как стратегически важный в первую очередь с точки зрения его экономической эксплуатации с соблюдением всех норм и правил. Делается многое для развития Арктики и для раскрытия потенциала всех арктических регионов нашей страны», — сказал Песков. Как сообщил портал Business Insider, США пытаются восстановить свое военное положение в Арктике для противостояния России и Китаю. По данным издания, США намерены создать силы, способные вести на Севере боевые действия. Россия развивает в Арктике Северный морской путь. В этот проект готов вложиться Китай, об этом лидеры двух стран заявили во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву в марте 2023 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кремле готовы к вызову со стороны США по Арктике. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о намерении США восстановить свое военное положение в регионе, это не новый вызов, и арктическая территория остается зоной напряженной конкуренции. «Это не новый вызов. К сожалению, Арктика постоянно была и остается территорией напряженной конкуренции. Россия, будучи крупнейшей арктической страной на земном шаре, рассматривает этот регион как стратегически важный в первую очередь с точки зрения его экономической эксплуатации с соблюдением всех норм и правил. Делается многое для развития Арктики и для раскрытия потенциала всех арктических регионов нашей страны», — сказал Песков. Как сообщил портал Business Insider, США пытаются восстановить свое военное положение в Арктике для противостояния России и Китаю. По данным издания, США намерены создать силы, способные вести на Севере боевые действия. Россия развивает в Арктике Северный морской путь. В этот проект готов вложиться Китай, об этом лидеры двух стран заявили во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву в марте 2023 года.