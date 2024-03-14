Россия готова к еще одному вызову со стороны США

Кремль: Россия готова к еще одному вызову со стороны США
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
В Кремле заявили, что Россия готова к еще одному вызову со стороны США Фото:

В Кремле готовы к вызову со стороны США по Арктике. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о намерении США восстановить свое военное положение в регионе, это не новый вызов, и арктическая территория остается зоной напряженной конкуренции.

«Это не новый вызов. К сожалению, Арктика постоянно была и остается территорией напряженной конкуренции. Россия, будучи крупнейшей арктической страной на земном шаре, рассматривает этот регион как стратегически важный в первую очередь с точки зрения его экономической эксплуатации с соблюдением всех норм и правил. Делается многое для развития Арктики и для раскрытия потенциала всех арктических регионов нашей страны», — сказал Песков.

Как сообщил портал Business Insider, США пытаются восстановить свое военное положение в Арктике для противостояния России и Китаю. По данным издания, США намерены создать силы, способные вести на Севере боевые действия. Россия развивает в Арктике Северный морской путь. В этот проект готов вложиться Китай, об этом лидеры двух стран заявили во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву в марте 2023 года.

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В Кремле готовы к вызову со стороны США по Арктике. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о намерении США восстановить свое военное положение в регионе, это не новый вызов, и арктическая территория остается зоной напряженной конкуренции. «Это не новый вызов. К сожалению, Арктика постоянно была и остается территорией напряженной конкуренции. Россия, будучи крупнейшей арктической страной на земном шаре, рассматривает этот регион как стратегически важный в первую очередь с точки зрения его экономической эксплуатации с соблюдением всех норм и правил. Делается многое для развития Арктики и для раскрытия потенциала всех арктических регионов нашей страны», — сказал Песков. Как сообщил портал Business Insider, США пытаются восстановить свое военное положение в Арктике для противостояния России и Китаю. По данным издания, США намерены создать силы, способные вести на Севере боевые действия. Россия развивает в Арктике Северный морской путь. В этот проект готов вложиться Китай, об этом лидеры двух стран заявили во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву в марте 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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