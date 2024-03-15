Над Калужской областью средства ПВО уничтожили четыре беспилотника

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Практические занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами, БПЛА. Челябинск , квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
В Калужской области не обнаружено пострадавших после атаки беспилотников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Калужской области российскими средствами ПВО были ликвидированы четыре беспилотника. Об этом сообщил губернатор области Владислав Шапша.

«Сегодня ночью в Дзержинском районе силами ПВО подавлено четыре БПЛА», — написал Шапша в своем telegram-канале. Он уточнил, что разрушений инфраструктуры и пострадавших не обнаружено. На данный момент на месте работают оперативники.

Ранее средства ПВО предотвратили удары БПЛА Украины по Орловской области. В Минобороны РФ заявили, что подобное является террористической атакой со стороны ВСУ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Калужской области российскими средствами ПВО были ликвидированы четыре беспилотника. Об этом сообщил губернатор области Владислав Шапша. «Сегодня ночью в Дзержинском районе силами ПВО подавлено четыре БПЛА», — написал Шапша в своем telegram-канале. Он уточнил, что разрушений инфраструктуры и пострадавших не обнаружено. На данный момент на месте работают оперативники. Ранее средства ПВО предотвратили удары БПЛА Украины по Орловской области. В Минобороны РФ заявили, что подобное является террористической атакой со стороны ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...