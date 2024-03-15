Над Калужской областью средства ПВО уничтожили четыре беспилотника

В Калужской области не обнаружено пострадавших после атаки беспилотников
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Калужской области российскими средствами ПВО были ликвидированы четыре беспилотника. Об этом сообщил губернатор области Владислав Шапша.
«Сегодня ночью в Дзержинском районе силами ПВО подавлено четыре БПЛА», — написал Шапша в своем
Ранее средства ПВО предотвратили удары БПЛА Украины по Орловской области. В Минобороны РФ заявили, что подобное является террористической атакой со стороны ВСУ.
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