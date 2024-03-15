Над Калужской областью средства ПВО уничтожили четыре беспилотника

15 марта 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

В Калужской области не обнаружено пострадавших после атаки беспилотников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Калужской области российскими средствами ПВО были ликвидированы четыре беспилотника. Об этом сообщил губернатор области Владислав Шапша. «Сегодня ночью в Дзержинском районе силами ПВО подавлено четыре БПЛА», — написал Шапша в своем telegram-канале . Он уточнил, что разрушений инфраструктуры и пострадавших не обнаружено. На данный момент на месте работают оперативники. Ранее средства ПВО предотвратили удары БПЛА Украины по Орловской области. В Минобороны РФ заявили, что подобное является террористической атакой со стороны ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Калужской области российскими средствами ПВО были ликвидированы четыре беспилотника. Об этом сообщил губернатор области Владислав Шапша. «Сегодня ночью в Дзержинском районе силами ПВО подавлено четыре БПЛА», — написал Шапша в своем telegram-канале. Он уточнил, что разрушений инфраструктуры и пострадавших не обнаружено. На данный момент на месте работают оперативники. Ранее средства ПВО предотвратили удары БПЛА Украины по Орловской области. В Минобороны РФ заявили, что подобное является террористической атакой со стороны ВСУ.