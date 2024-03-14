Российские силы пресекли украинский теракт внутри РФ

МО РФ: системы ПВО отразили атаку БПЛА на Орловскую область
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Средства ПВО РФ уничтожили украинский беспилотник Фото:

Средства ПВО смогли предотвратить атаку украинского беспилотника по Орловской области. В Минобороны РФ этот акт со стороны ВСУ назвали попыткой террористической атаки.

«Украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Орловской области», — сообщает российское военное ведомство в своем telegram-канале. Там назвали атаку попыткой теракта по объектам на территории РФ.

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Средства ПВО смогли предотвратить атаку украинского беспилотника по Орловской области. В Минобороны РФ этот акт со стороны ВСУ назвали попыткой террористической атаки. «Украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Орловской области», — сообщает российское военное ведомство в своем telegram-канале. Там назвали атаку попыткой теракта по объектам на территории РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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