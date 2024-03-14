Российские силы пресекли украинский теракт внутри РФ

Средства ПВО РФ уничтожили украинский беспилотник
Средства ПВО смогли предотвратить атаку украинского беспилотника по Орловской области. В Минобороны РФ этот акт со стороны ВСУ назвали попыткой террористической атаки.
«Украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Орловской области», — сообщает российское военное ведомство в своем telegram-канале. Там назвали атаку попыткой теракта по объектам на территории РФ.
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