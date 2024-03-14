14 марта 2024

Полицейская из ХМАО выиграла машину в викторине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автосалон EXEED. Екатеринбург, иномарка, автомобиль, китайский автопром, новый автомобиль, новая машина
Сотрудница полиции отправилась на избирательный участок после ночного дежурства Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Сотрудница полиции из Междуреченского (ХМАО) Юлия Жигунова выиграла новый автомобиль в викторине «Достижения Югры». Сюрприз ждал девушку после ночного дежурства, когда она пришла проголосовать на выборах президента России.

«Первое впечатление — не верю, ущипните меня. Не зря ночь дежурила», — поделилась Юлия на видеозаписи в telegram-канале «Югра Официально».

По данным источника URA.RU, девушка работает инспектором отдела по работе с личным составом ОМВД России по Кондинскому району. Ночью Юлия была на дежурстве по охране порядка. Сразу после пересменки девушка отправилась на избирательный участок, чтобы проголосовать.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудница полиции из Междуреченского (ХМАО) Юлия Жигунова выиграла новый автомобиль в викторине «Достижения Югры». Сюрприз ждал девушку после ночного дежурства, когда она пришла проголосовать на выборах президента России. «Первое впечатление — не верю, ущипните меня. Не зря ночь дежурила», — поделилась Юлия на видеозаписи в telegram-канале «Югра Официально». По данным источника URA.RU, девушка работает инспектором отдела по работе с личным составом ОМВД России по Кондинскому району. Ночью Юлия была на дежурстве по охране порядка. Сразу после пересменки девушка отправилась на избирательный участок, чтобы проголосовать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...