Полицейская из ХМАО выиграла машину в викторине

Сотрудница полиции из Междуреченского (ХМАО) Юлия Жигунова выиграла новый автомобиль в викторине «Достижения Югры». Сюрприз ждал девушку после ночного дежурства, когда она пришла проголосовать на выборах президента России.
«Первое впечатление — не верю, ущипните меня. Не зря ночь дежурила», — поделилась Юлия на видеозаписи в telegram-канале «Югра Официально».
По данным источника URA.RU, девушка работает инспектором отдела по работе с личным составом ОМВД России по Кондинскому району. Ночью Юлия была на дежурстве по охране порядка. Сразу после пересменки девушка отправилась на избирательный участок, чтобы проголосовать.
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