Губернатор ХМАО проголосовала с многодетной семьей на выборах президента РФ. Видео

15 марта 2024 в 10:44 Размер текста - 17 +

Губернатор Югры Наталья Комарова и многодетная семья Пуртовых Фото: Елена Антипина @ URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла участие в выборах президента России. Она успела проголосовать на избирательном участке 294 в Ханты-Мансийске в КДЦ «Октябрь» до начала рабочего дня. Вместе с ней президента выбрали члены многодетной семьи Пуртовых. «Рада была встретить на своем участке моих знакомых — многодетную семью Пуртовых из Ханты-Мансийска, в которой шесть детей и уже пять внуков. Проголосовать пришли всей семьей. Самой младшей внучке Лизе завтра исполнится один месяц. Она присмотрела за взрослыми», — сообщила губернатор. В ответ на вопрос корреспондента, почему важной прийти на выборы, глава региона заявила, что проголосовала за своего президента. «Изберут без меня? Да, изберем, но не факт, что вашего», — заметила Комарова. Она призвала югорчан в Год сплочения прийти на выборы и продемонстрировать солидарность, проголосовать за будущее своей страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла участие в выборах президента России. Она успела проголосовать на избирательном участке 294 в Ханты-Мансийске в КДЦ «Октябрь» до начала рабочего дня. Вместе с ней президента выбрали члены многодетной семьи Пуртовых. «Рада была встретить на своем участке моих знакомых — многодетную семью Пуртовых из Ханты-Мансийска, в которой шесть детей и уже пять внуков. Проголосовать пришли всей семьей. Самой младшей внучке Лизе завтра исполнится один месяц. Она присмотрела за взрослыми», — сообщила губернатор. В ответ на вопрос корреспондента, почему важной прийти на выборы, глава региона заявила, что проголосовала за своего президента. «Изберут без меня? Да, изберем, но не факт, что вашего», — заметила Комарова. Она призвала югорчан в Год сплочения прийти на выборы и продемонстрировать солидарность, проголосовать за будущее своей страны.