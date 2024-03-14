14 марта 2024

Губернатор ХМАО проголосовала с многодетной семьей на выборах президента РФ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Югры Наталья Комарова и многодетная семья Пуртовых
Губернатор Югры Наталья Комарова и многодетная семья Пуртовых Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла участие в выборах президента России. Она успела проголосовать на избирательном участке 294 в Ханты-Мансийске в КДЦ «Октябрь» до начала рабочего дня. Вместе с ней президента выбрали члены многодетной семьи Пуртовых.

«Рада была встретить на своем участке моих знакомых — многодетную семью Пуртовых из Ханты-Мансийска, в которой шесть детей и уже пять внуков. Проголосовать пришли всей семьей. Самой младшей внучке Лизе завтра исполнится один месяц. Она присмотрела за взрослыми», — сообщила губернатор.

В ответ на вопрос корреспондента, почему важной прийти на выборы, глава региона заявила, что проголосовала за своего президента. «Изберут без меня? Да, изберем, но не факт, что вашего», — заметила Комарова. Она призвала югорчан в Год сплочения прийти на выборы и продемонстрировать солидарность, проголосовать за будущее своей страны.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла участие в выборах президента России. Она успела проголосовать на избирательном участке 294 в Ханты-Мансийске в КДЦ «Октябрь» до начала рабочего дня. Вместе с ней президента выбрали члены многодетной семьи Пуртовых. «Рада была встретить на своем участке моих знакомых — многодетную семью Пуртовых из Ханты-Мансийска, в которой шесть детей и уже пять внуков. Проголосовать пришли всей семьей. Самой младшей внучке Лизе завтра исполнится один месяц. Она присмотрела за взрослыми», — сообщила губернатор. В ответ на вопрос корреспондента, почему важной прийти на выборы, глава региона заявила, что проголосовала за своего президента. «Изберут без меня? Да, изберем, но не факт, что вашего», — заметила Комарова. Она призвала югорчан в Год сплочения прийти на выборы и продемонстрировать солидарность, проголосовать за будущее своей страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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