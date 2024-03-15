Диетолог предупредил об ужасающих последствиях Великого поста для организма

Диетолог Ноев: во время Великого поста необходимо правильно соблюдать диету

15 марта 2024 в 20:05 Размер текста - 17 +

Во время Великого поста верующим нужно правильно соблюдать диету, не нагружая организм, уточнила Александра Ноев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Неправильная диета в период Великого поста может серьезно сказаться на организме. Зачастую постящиеся потребляют только углеводы, ограничивая себя в животном белке и жире и это мешает здоровому функционированию организма. Такие выводы сделала врач-диетолог и гастроэнтеролог Александра Ноев. «Сегодня мы видим массу постных продуктов: есть постная колбаса, тортики, булки и блины с макаронами. Люди заменяют все, что только можно, поэтому в наших реалиях серьезно стоит проблема простых углеводов, которые бесконечно потребляют постящиеся. Они отказываются от животных жиров и белков, которые очень даже необходимы нашему организму для здорового функционирования», — пояснила Александра Ноев в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Эксперт также обозначила, что во время поста в зоне риска находятся люди с диабетом и ожирением. Они чаще всего нагружают поджелудочную железу своей диетой. Ноев также обратила внимание, что сейчас Великий пост не имеет такой необходимости, какую предполагал в стародавние времена. Раньше люди могли поститься в том случае, когда у них заканчивались все запасы из-за плохого урожая, но сейчас такой необходимости нет, подчеркнула диетолог. С 18 марта начнется Великий пост. В настоящий момент же проходит Масленица. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что в этот период православным можно есть блины, но разумно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Неправильная диета в период Великого поста может серьезно сказаться на организме. Зачастую постящиеся потребляют только углеводы, ограничивая себя в животном белке и жире и это мешает здоровому функционированию организма. Такие выводы сделала врач-диетолог и гастроэнтеролог Александра Ноев. «Сегодня мы видим массу постных продуктов: есть постная колбаса, тортики, булки и блины с макаронами. Люди заменяют все, что только можно, поэтому в наших реалиях серьезно стоит проблема простых углеводов, которые бесконечно потребляют постящиеся. Они отказываются от животных жиров и белков, которые очень даже необходимы нашему организму для здорового функционирования», — пояснила Александра Ноев в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Эксперт также обозначила, что во время поста в зоне риска находятся люди с диабетом и ожирением. Они чаще всего нагружают поджелудочную железу своей диетой. Ноев также обратила внимание, что сейчас Великий пост не имеет такой необходимости, какую предполагал в стародавние времена. Раньше люди могли поститься в том случае, когда у них заканчивались все запасы из-за плохого урожая, но сейчас такой необходимости нет, подчеркнула диетолог. С 18 марта начнется Великий пост. В настоящий момент же проходит Масленица. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что в этот период православным можно есть блины, но разумно.