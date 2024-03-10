Патриарх Кирилл объяснил, можно ли православным есть блины на Масленицу

Патриарх Кирилл: употребление блинов на Масленицу не скажется на спасении души

10 марта 2024 в 19:52 Размер текста - 17 +

Патриарх Кирилл: праздник стоит провести «разумно и по-доброму» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что празднование Масленицы на спасение души православных не отразится, поэтому можно не бояться и насладиться блинной неделей. Однако он отметил, что праздник стоит провести «разумно и по-доброму». «Все это — часть нашей традиции. Исполняем мы ее или не исполняем — на нашем спасении это не отразится, но поскольку имеется такая традиция, то нужно разумно, по-доброму для души и для тела, провести предстоящую седмицу, одновременно не чуждаясь тех замечательных традиций радости и веселья, которыми сопровождается масленица», — сказал Патриарх Кирилл в проповеди после литургии в храме. Масленица празднуется с 11 по 17 марта. Это праздник, который предшествует Великому посту. По истории празднования, Масленица берет свое начало в языческих временах и связана с прощанием с зимой и встречей весны. Символом праздника является соломенное чучело, которое сожгут в конце недели. В масленицу категорически не стоит грустить, конфликтовать и нельзя быть негостеприимным.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что празднование Масленицы на спасение души православных не отразится, поэтому можно не бояться и насладиться блинной неделей. Однако он отметил, что праздник стоит провести «разумно и по-доброму». «Все это — часть нашей традиции. Исполняем мы ее или не исполняем — на нашем спасении это не отразится, но поскольку имеется такая традиция, то нужно разумно, по-доброму для души и для тела, провести предстоящую седмицу, одновременно не чуждаясь тех замечательных традиций радости и веселья, которыми сопровождается масленица», — сказал Патриарх Кирилл в проповеди после литургии в храме. Масленица празднуется с 11 по 17 марта. Это праздник, который предшествует Великому посту. По истории празднования, Масленица берет свое начало в языческих временах и связана с прощанием с зимой и встречей весны. Символом праздника является соломенное чучело, которое сожгут в конце недели. В масленицу категорически не стоит грустить, конфликтовать и нельзя быть негостеприимным.