Екатеринбурженка пыталась на выборах облить бюллетени зеленкой. Видео

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Выборы- 2021. Курган , выборы, топ, избирательный участок, звездочка, голосование, урна для голосования, бюллетень
Женщину успели вовремя остановить (архивное фото) Фото:
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Екатеринбурженка на избирательном участке в гимназии № 13 на улице Карла Маркса пыталась облить зеленкой и испортить бюллетени. Гражданку остановил сотрудник полиции, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«50-летняя женщина задержана с зеленкой, при задержании оказала сопротивление сотрудникам полиции. Доставлена в дежурную часть для составления протокола», — объяснил собеседник агентства.

Как видно на кадрах, опубликованных «Вечерними ведомостями», женщину удерживает полицейский. Он уговаривает нарушительницу положить флакон с зеленкой.

«Даме грозит 15 суток ареста. Не исключено, что будет и статья 141 УК РФ „Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий“», — добавил источник.

В избиркоме Свердловской области подтвердили, что попытка провокации действительно была и она предотвращена. «Женщина хотела пронести в помещения УИК 1550 и 1556 зеленую краску, пыталась развести ее в коридоре. Она была замечена другими избирателями, на нее обратили внимание членов УИК и полицейского. Гражданка была задержана», — прокомментировала ситуацию председатель УИК 1550 Алена Левина.

В данный момент голосование на участках в гимназии № 13 продолжается в штатном режиме. Ни бюллетени, ни другая документация не пострадали. Ранее свердловская Антитеррористическая комиссия напоминала об ответственности за попытку дестабилизировать работу на избирательных участках

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Екатеринбурженка на избирательном участке в гимназии № 13 на улице Карла Маркса пыталась облить зеленкой и испортить бюллетени. Гражданку остановил сотрудник полиции, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «50-летняя женщина задержана с зеленкой, при задержании оказала сопротивление сотрудникам полиции. Доставлена в дежурную часть для составления протокола», — объяснил собеседник агентства. Как видно на кадрах, опубликованных «Вечерними ведомостями», женщину удерживает полицейский. Он уговаривает нарушительницу положить флакон с зеленкой. «Даме грозит 15 суток ареста. Не исключено, что будет и статья 141 УК РФ „Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий“», — добавил источник. В избиркоме Свердловской области подтвердили, что попытка провокации действительно была и она предотвращена. «Женщина хотела пронести в помещения УИК 1550 и 1556 зеленую краску, пыталась развести ее в коридоре. Она была замечена другими избирателями, на нее обратили внимание членов УИК и полицейского. Гражданка была задержана», — прокомментировала ситуацию председатель УИК 1550 Алена Левина. В данный момент голосование на участках в гимназии № 13 продолжается в штатном режиме. Ни бюллетени, ни другая документация не пострадали. Ранее свердловская Антитеррористическая комиссия напоминала об ответственности за попытку дестабилизировать работу на избирательных участках
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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