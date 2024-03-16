Екатеринбурженка пыталась на выборах облить бюллетени зеленкой. Видео

16 марта 2024 в 15:40 Размер текста - 17 +

Женщину успели вовремя остановить (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Екатеринбурженка на избирательном участке в гимназии № 13 на улице Карла Маркса пыталась облить зеленкой и испортить бюллетени. Гражданку остановил сотрудник полиции, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «50-летняя женщина задержана с зеленкой, при задержании оказала сопротивление сотрудникам полиции. Доставлена в дежурную часть для составления протокола», — объяснил собеседник агентства. Как видно на кадрах, опубликованных «Вечерними ведомостями», женщину удерживает полицейский. Он уговаривает нарушительницу положить флакон с зеленкой. «Даме грозит 15 суток ареста. Не исключено, что будет и статья 141 УК РФ „Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий“», — добавил источник. В избиркоме Свердловской области подтвердили, что попытка провокации действительно была и она предотвращена. «Женщина хотела пронести в помещения УИК 1550 и 1556 зеленую краску, пыталась развести ее в коридоре. Она была замечена другими избирателями, на нее обратили внимание членов УИК и полицейского. Гражданка была задержана», — прокомментировала ситуацию председатель УИК 1550 Алена Левина. В данный момент голосование на участках в гимназии № 13 продолжается в штатном режиме. Ни бюллетени, ни другая документация не пострадали. Ранее свердловская Антитеррористическая комиссия напоминала об ответственности за попытку дестабилизировать работу на избирательных участках Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбурженка на избирательном участке в гимназии № 13 на улице Карла Маркса пыталась облить зеленкой и испортить бюллетени. Гражданку остановил сотрудник полиции, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «50-летняя женщина задержана с зеленкой, при задержании оказала сопротивление сотрудникам полиции. Доставлена в дежурную часть для составления протокола», — объяснил собеседник агентства. Как видно на кадрах, опубликованных «Вечерними ведомостями», женщину удерживает полицейский. Он уговаривает нарушительницу положить флакон с зеленкой. «Даме грозит 15 суток ареста. Не исключено, что будет и статья 141 УК РФ „Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий“», — добавил источник. В избиркоме Свердловской области подтвердили, что попытка провокации действительно была и она предотвращена. «Женщина хотела пронести в помещения УИК 1550 и 1556 зеленую краску, пыталась развести ее в коридоре. Она была замечена другими избирателями, на нее обратили внимание членов УИК и полицейского. Гражданка была задержана», — прокомментировала ситуацию председатель УИК 1550 Алена Левина. В данный момент голосование на участках в гимназии № 13 продолжается в штатном режиме. Ни бюллетени, ни другая документация не пострадали. Ранее свердловская Антитеррористическая комиссия напоминала об ответственности за попытку дестабилизировать работу на избирательных участках