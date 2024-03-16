Екатеринбурженка на избирательном участке в гимназии № 13 на улице Карла Маркса пыталась облить зеленкой и испортить бюллетени. Гражданку остановил сотрудник полиции, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.
«50-летняя женщина задержана с зеленкой, при задержании оказала сопротивление сотрудникам полиции. Доставлена в дежурную часть для составления протокола», — объяснил собеседник агентства.
Как видно на кадрах, опубликованных «Вечерними ведомостями», женщину удерживает полицейский. Он уговаривает нарушительницу положить флакон с зеленкой.
«Даме грозит 15 суток ареста. Не исключено, что будет и статья 141 УК РФ „Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий“», — добавил источник.
В избиркоме Свердловской области подтвердили, что попытка провокации действительно была и она предотвращена. «Женщина хотела пронести в помещения УИК 1550 и 1556 зеленую краску, пыталась развести ее в коридоре. Она была замечена другими избирателями, на нее обратили внимание членов УИК и полицейского. Гражданка была задержана», — прокомментировала ситуацию председатель УИК 1550 Алена Левина.
В данный момент голосование на участках в гимназии № 13 продолжается в штатном режиме. Ни бюллетени, ни другая документация не пострадали. Ранее свердловская Антитеррористическая комиссия напоминала
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