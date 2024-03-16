В дни выборов в ХМАО машины и квартиры в викторине выигрывают дети

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Один из главных подарков для участников викторины в Югре — новая «Лада Веста»
Один из главных подарков для участников викторины в Югре — новая «Лада Веста» Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

В дни выборов президента РФ в ХМАО машины и квартиры в викторине выигрывают дети. Организаторы викторины «Достижения Югры», ответив на вопросы которой можно получить в подарок недвижимость и транспорт, сообщили уже о шести школьниках-победителях.

Юных владельцев «Лады Весты» в регионе пока трое — это 12-летняя девочка из Нижневартовска, 13-летний мальчик из Сургутского района и второклассница из Нягани. Квартирыдостались пятикласснице из Нефтеюганского района и девятилетнему мальчику из Урая.

Всего организаторы обещают разыграть миллион подарков, в том числе сертификаты на десятки тысяч рублей, которые можно потратить на маркетплейсах. Участвовать могут дети с семи лет.

Ранее URA.RU писало о подростке из Сургутского района, который выиграл квартиру. Тринадцатилетний мальчик пришел с мамой на выборы в Лянторе.

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В дни выборов президента РФ в ХМАО машины и квартиры в викторине выигрывают дети. Организаторы викторины «Достижения Югры», ответив на вопросы которой можно получить в подарок недвижимость и транспорт, сообщили уже о шести школьниках-победителях. Юных владельцев «Лады Весты» в регионе пока трое — это 12-летняя девочка из Нижневартовска, 13-летний мальчик из Сургутского района и второклассница из Нягани. Квартирыдостались пятикласснице из Нефтеюганского района и девятилетнему мальчику из Урая. Всего организаторы обещают разыграть миллион подарков, в том числе сертификаты на десятки тысяч рублей, которые можно потратить на маркетплейсах. Участвовать могут дети с семи лет. Ранее URA.RU писало о подростке из Сургутского района, который выиграл квартиру. Тринадцатилетний мальчик пришел с мамой на выборы в Лянторе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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