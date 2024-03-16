В дни выборов в ХМАО машины и квартиры в викторине выигрывают дети

В дни выборов президента РФ в ХМАО машины и квартиры в викторине выигрывают дети. Организаторы викторины «Достижения Югры», ответив на вопросы которой можно получить в подарок недвижимость и транспорт, сообщили уже о шести школьниках-победителях.
Юных владельцев «Лады Весты» в регионе пока трое — это 12-летняя девочка из Нижневартовска, 13-летний мальчик из Сургутского района и второклассница из Нягани. Квартирыдостались пятикласснице из Нефтеюганского района и девятилетнему мальчику из Урая.
Всего организаторы обещают разыграть миллион подарков, в том числе сертификаты на десятки тысяч рублей, которые можно потратить на маркетплейсах. Участвовать могут дети с семи лет.
Ранее URA.RU писало о подростке из Сургутского района, который выиграл квартиру. Тринадцатилетний мальчик пришел с мамой на выборы в Лянторе.
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