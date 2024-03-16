Макрон не исключил наземные операции на Украине

17 марта 2024 в 01:49 Размер текста - 17 +

Эмманюэль Макрон подчеркнул, что не желает подобного исхода событий Фото: Личная страница Эммануэля Макрона в Instagram Президент Франции Эмманюэль Макрон признал, что не исключает возможность проведения Францией наземных военных операций на территории Украины в будущем. При этом он подчеркнул, что не желает такого исхода событий. Об этом французский лидер заявил журналистам. «Возможно, в определенный момент, а я этого не желаю и не буду это инициировать, придется провести операции на месте, какими бы они ни были», — сказал Макрон газете Le Parisien. Он отметил, что такие операции могут понадобиться, чтобы противостоять российским войскам. Французский лидер уточнил, что военные способности Франции позволят провести такую операцию. На данный момент Франция, как и другие западные страны, оказывает Украине военную поддержку, но не участвует напрямую в боевых действиях. Также Эммануэль Макрон подчеркнул, что Франция сейчас не готова предлагать наступательные инициативы против России, потому что стране не нужен новый конфликт, передает RT. При этом он отметил, что Париж будет действовать в зависимости от действий РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Франции Эмманюэль Макрон признал, что не исключает возможность проведения Францией наземных военных операций на территории Украины в будущем. При этом он подчеркнул, что не желает такого исхода событий. Об этом французский лидер заявил журналистам. «Возможно, в определенный момент, а я этого не желаю и не буду это инициировать, придется провести операции на месте, какими бы они ни были», — сказал Макрон газете Le Parisien. Он отметил, что такие операции могут понадобиться, чтобы противостоять российским войскам. Французский лидер уточнил, что военные способности Франции позволят провести такую операцию. На данный момент Франция, как и другие западные страны, оказывает Украине военную поддержку, но не участвует напрямую в боевых действиях. Также Эммануэль Макрон подчеркнул, что Франция сейчас не готова предлагать наступательные инициативы против России, потому что стране не нужен новый конфликт, передает RT. При этом он отметил, что Париж будет действовать в зависимости от действий РФ.