Мать депутата из ХМАО пожаловалась, что за нее уже проголосовали на выборах

17 марта 2024 в 13:21 Размер текста - 17 +

Мать депутата из Мегиона обнаружила в списке избирателей напротив своей фамилии запись о голосовании (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Мать депутата городской думы Мегиона Виктора Макарова Надежда пожаловалась, что за нее кто-то успел проголосовать. Она сообщила URA.RU, что обнаружила это, когда пришла на избирательный участок, чтобы выбрать президента России. «Я пришла на избирательный участок в Мегионе 16 марта, и когда стали заполнять документы, обнаружила чью-то подпись напротив своей фамилии. Кто-то успел отдать свой голос вместо меня 15 марта. Я вызвала полицию и пожаловалась в ТИК», — уточнила избирательница. Источник в силовых структурах округа пояснил, что жалоба действительно поступила. «Заявительницу уже опросили сотрудники полиции», — уточнил собеседник агентства. В окружном избиркоме прокомментировали инцидент на избирательном участке 549. Гражданка обнаружила в списке избирателей напротив своей фамилии запись о голосовании вне помещения. «Данная запись была внесена членом участковой избирательной комиссии ошибочно, поскольку на дому проголосовала не она, а ее супруг, проживающий по тому же адресу. При этом голосование на дому проходило в присутствии наблюдателя. В список избирателей были внесены соответствующие корректировки. Избирателю даны разъяснения о сложившейся ситуации», — уточнили в ведомстве. Члену комиссии указано на необходимость быть более внимательным при заполнении списка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мать депутата городской думы Мегиона Виктора Макарова Надежда пожаловалась, что за нее кто-то успел проголосовать. Она сообщила URA.RU, что обнаружила это, когда пришла на избирательный участок, чтобы выбрать президента России. «Я пришла на избирательный участок в Мегионе 16 марта, и когда стали заполнять документы, обнаружила чью-то подпись напротив своей фамилии. Кто-то успел отдать свой голос вместо меня 15 марта. Я вызвала полицию и пожаловалась в ТИК», — уточнила избирательница. Источник в силовых структурах округа пояснил, что жалоба действительно поступила. «Заявительницу уже опросили сотрудники полиции», — уточнил собеседник агентства. В окружном избиркоме прокомментировали инцидент на избирательном участке 549. Гражданка обнаружила в списке избирателей напротив своей фамилии запись о голосовании вне помещения. «Данная запись была внесена членом участковой избирательной комиссии ошибочно, поскольку на дому проголосовала не она, а ее супруг, проживающий по тому же адресу. При этом голосование на дому проходило в присутствии наблюдателя. В список избирателей были внесены соответствующие корректировки. Избирателю даны разъяснения о сложившейся ситуации», — уточнили в ведомстве. Члену комиссии указано на необходимость быть более внимательным при заполнении списка.