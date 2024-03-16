Мать депутата из ХМАО пожаловалась, что за нее уже проголосовали на выборах

Мать депутата городской думы Мегиона Виктора Макарова Надежда пожаловалась, что за нее кто-то успел проголосовать. Она сообщила URA.RU, что обнаружила это, когда пришла на избирательный участок, чтобы выбрать президента России.
«Я пришла на избирательный участок в Мегионе 16 марта, и когда стали заполнять документы, обнаружила чью-то подпись напротив своей фамилии. Кто-то успел отдать свой голос вместо меня 15 марта. Я вызвала полицию и пожаловалась в ТИК», — уточнила избирательница.
Источник в силовых структурах округа пояснил, что жалоба действительно поступила. «Заявительницу уже опросили сотрудники полиции», — уточнил собеседник агентства.
В окружном избиркоме прокомментировали инцидент на избирательном участке 549. Гражданка обнаружила в списке избирателей напротив своей фамилии запись о голосовании вне помещения. «Данная запись была внесена членом участковой избирательной комиссии ошибочно, поскольку на дому проголосовала не она, а ее супруг, проживающий по тому же адресу. При этом голосование на дому проходило в присутствии наблюдателя. В список избирателей были внесены соответствующие корректировки. Избирателю даны разъяснения о сложившейся ситуации», — уточнили в ведомстве. Члену комиссии указано на необходимость быть более внимательным при заполнении списка.
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