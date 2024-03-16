В Кургане перенесли дату розыгрыша квартиры в викторине

Квартиру разыграют 17 марта
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
Розыгрыш квартиры в викторине «Весна в семью пришла» в Кургане перенесен на 17 марта. Об этом сообщили в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте». Ранее розыгрыш планировалось провести 18 марта.
«Мы приняли решение, что сегодня проведем розыгрыш квартиры. Все устали и хотим отоспаться. Смотрите прямой эфир», — говорится в посте.
За два дня проведения викторины курганцы получили более 3300 подарков. Среди них — два автомобиля Niva Travel.
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