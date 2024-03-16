Политика Выборы В Кургане перенесли дату розыгрыша квартиры в викторине 17 марта 2024 в 16:36 Размер текста - 17 + Квартиру разыграют 17 марта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Розыгрыш квартиры в викторине «Весна в семью пришла» в Кургане перенесен на 17 марта. Об этом сообщили в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте». Ранее розыгрыш планировалось провести 18 марта. «Мы приняли решение, что сегодня проведем розыгрыш квартиры. Все устали и хотим отоспаться. Смотрите прямой эфир», — говорится в посте. За два дня проведения викторины курганцы получили более 3300 подарков. Среди них — два автомобиля Niva Travel. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Розыгрыш квартиры в викторине «Весна в семью пришла» в Кургане перенесен на 17 марта. Об этом сообщили в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте». Ранее розыгрыш планировалось провести 18 марта. «Мы приняли решение, что сегодня проведем розыгрыш квартиры. Все устали и хотим отоспаться. Смотрите прямой эфир», — говорится в посте. За два дня проведения викторины курганцы получили более 3300 подарков. Среди них — два автомобиля Niva Travel. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям