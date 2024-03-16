16 марта 2024

В Кургане перенесли дату розыгрыша квартиры в викторине

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Квартиру разыграют 17 марта Фото:
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Розыгрыш квартиры в викторине «Весна в семью пришла» в Кургане перенесен на 17 марта. Об этом сообщили в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте». Ранее розыгрыш планировалось провести 18 марта.

«Мы приняли решение, что сегодня проведем розыгрыш квартиры. Все устали и хотим отоспаться. Смотрите прямой эфир», — говорится в посте.

За два дня проведения викторины курганцы получили более 3300 подарков. Среди них — два автомобиля Niva Travel.

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Розыгрыш квартиры в викторине «Весна в семью пришла» в Кургане перенесен на 17 марта. Об этом сообщили в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте». Ранее розыгрыш планировалось провести 18 марта. «Мы приняли решение, что сегодня проведем розыгрыш квартиры. Все устали и хотим отоспаться. Смотрите прямой эфир», — говорится в посте. За два дня проведения викторины курганцы получили более 3300 подарков. Среди них — два автомобиля Niva Travel.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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