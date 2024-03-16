16 марта 2024

Что выиграли курганцы во второй день проведения викторины «Весна в семью пришла». Список

Курганцы выиграли 1309 призов во второй день викторины «Весна в семью пришла»
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Выборы 2024. День второй. Курган
Курганцы выиграли 1309 призов Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Участники викторины «Весна в семью пришла», которая проводится в Курганской области во время президентских выборов, выиграли

«Мы рады сообщить вам номера победителей викторины за 16 марта! Поздравляем и напоминаем, что викторина будет проходить и 17 марта!» — сообщили в группе «Весна в семью пришла» в соцсети «ВКонтакте».

Во второй день курганцы выиграли:

  • 68 телевизоров;
  • Девять самокатов;
  • Восемь смартфонов;
  • 61 умная колонка;
  • 87 мультиварок;
  • 60 мясорубок;
  • 57 тонометров;
  • 59 шуруповертов;
  • 87 сушилок для овощей;
  • 153 утюга;
  • 117 фенов;
  • 161 блендер;
  • 72 миксера;
  • 153 кухонных весов;
  • 157 чайников;
  • 88 внешних аккумуляторов (power bank).

16 марта разыграли 1309 призов. Викторина проводится с 15 по 17 марта. Всего за два дня было разыграно более 3300 призов. Билет с вопросами можно взять практически на всех избирательных участках.

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Участники викторины «Весна в семью пришла», которая проводится в Курганской области во время президентских выборов, выиграли «Мы рады сообщить вам номера победителей викторины за 16 марта! Поздравляем и напоминаем, что викторина будет проходить и 17 марта!» — сообщили в группе «Весна в семью пришла» в соцсети «ВКонтакте». Во второй день курганцы выиграли: 16 марта разыграли 1309 призов. Викторина проводится с 15 по 17 марта. Всего за два дня было разыграно более 3300 призов. Билет с вопросами можно взять практически на всех избирательных участках.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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