Общество Что выиграли курганцы во второй день проведения викторины «Весна в семью пришла». Список Курганцы выиграли 1309 призов во второй день викторины «Весна в семью пришла» 17 марта 2024 в 10:03 Размер текста - 17 + Курганцы выиграли 1309 призов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Участники викторины «Весна в семью пришла», которая проводится в Курганской области во время президентских выборов, выиграли «Мы рады сообщить вам номера победителей викторины за 16 марта! Поздравляем и напоминаем, что викторина будет проходить и 17 марта!» — сообщили в группе «Весна в семью пришла» в соцсети «ВКонтакте». Во второй день курганцы выиграли: 68 телевизоров;

Девять самокатов;

Восемь смартфонов;

61 умная колонка;

87 мультиварок;

60 мясорубок;

57 тонометров;

59 шуруповертов;

87 сушилок для овощей;

153 утюга;

117 фенов;

161 блендер;

72 миксера;

153 кухонных весов;

157 чайников;

88 внешних аккумуляторов (power bank). 16 марта разыграли 1309 призов. Викторина проводится с 15 по 17 марта. Всего за два дня было разыграно более 3300 призов. Билет с вопросами можно взять практически на всех избирательных участках. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Участники викторины «Весна в семью пришла», которая проводится в Курганской области во время президентских выборов, выиграли «Мы рады сообщить вам номера победителей викторины за 16 марта! Поздравляем и напоминаем, что викторина будет проходить и 17 марта!» — сообщили в группе «Весна в семью пришла» в соцсети «ВКонтакте». Во второй день курганцы выиграли: 16 марта разыграли 1309 призов. Викторина проводится с 15 по 17 марта. Всего за два дня было разыграно более 3300 призов. Билет с вопросами можно взять практически на всех избирательных участках. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям