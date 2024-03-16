Курганцы выиграли 1309 призов
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
Участники викторины «Весна в семью пришла», которая проводится в Курганской области во время президентских выборов, выиграли
«Мы рады сообщить вам номера победителей викторины за 16 марта! Поздравляем и напоминаем, что викторина будет проходить и 17 марта!» — сообщили в группе «Весна в семью пришла» в соцсети «ВКонтакте».
Во второй день курганцы выиграли:
- 68 телевизоров;
- Девять самокатов;
- Восемь смартфонов;
- 61 умная колонка;
- 87 мультиварок;
- 60 мясорубок;
- 57 тонометров;
- 59 шуруповертов;
- 87 сушилок для овощей;
- 153 утюга;
- 117 фенов;
- 161 блендер;
- 72 миксера;
- 153 кухонных весов;
- 157 чайников;
- 88 внешних аккумуляторов (power bank).
16 марта разыграли 1309 призов. Викторина проводится с 15 по 17 марта. Всего за два дня было разыграно более 3300 призов. Билет с вопросами можно взять практически на всех избирательных участках.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.