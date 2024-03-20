Стало известно о последних часах жизни спортивного журналиста Уткина

Уткин страдал сильной одышкой за три дня до смерти

20 марта 2024 в 11:34 Размер текста - 17 +

Василий Уткин вызвал скорую помощь 19 марта Фото: Артем Геодакян/ТАСС В последние три дня жизни российский журналист Василий Уткин страдал сильной одышкой. Об этом он сообщил врачам скорой помощи. «Уткин в течение трех последних дней страдал сильной одышкой из-за лишнего веса в 240 килограммов. Он рассказывал об этом врачам, которые вчера приехали к нему на вызов», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что утром 19 марта журналист вызвал скорую и пожаловался на сбитое дыхание и пересохший рот. По информации канала, ему диагностировали тромбоэмболию легочной артерии и вкололи антикоагулянт, однако это не помогло и позже Уткина доставили в больницу в тяжелом состоянии, а также подключили к ИВЛ. Отмечается, что ситуацию ухудшала гипертоническая болезнь, морбидное ожирение и пароксизмальная форма фибрилляции предсердий. Ранее стало известно о смерти Уткина. По предварительным данным, причиной его смерти стала закупорка артерий в легких. URA.RU рассказывало, что произошло с Уткиным и чем он запомнился. Терапевт Андрей Звонков рассказал, что тромбоэмболия легочной артерии — это наиболее частая причина смерти таких пациентов, как спортивный комментатор Василий Уткин, поскольку дело, в частности, в его ожирении, передает Life . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В последние три дня жизни российский журналист Василий Уткин страдал сильной одышкой. Об этом он сообщил врачам скорой помощи. «Уткин в течение трех последних дней страдал сильной одышкой из-за лишнего веса в 240 килограммов. Он рассказывал об этом врачам, которые вчера приехали к нему на вызов», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что утром 19 марта журналист вызвал скорую и пожаловался на сбитое дыхание и пересохший рот. По информации канала, ему диагностировали тромбоэмболию легочной артерии и вкололи антикоагулянт, однако это не помогло и позже Уткина доставили в больницу в тяжелом состоянии, а также подключили к ИВЛ. Отмечается, что ситуацию ухудшала гипертоническая болезнь, морбидное ожирение и пароксизмальная форма фибрилляции предсердий. Ранее стало известно о смерти Уткина. По предварительным данным, причиной его смерти стала закупорка артерий в легких. URA.RU рассказывало, что произошло с Уткиным и чем он запомнился. Терапевт Андрей Звонков рассказал, что тромбоэмболия легочной артерии — это наиболее частая причина смерти таких пациентов, как спортивный комментатор Василий Уткин, поскольку дело, в частности, в его ожирении, передает Life.