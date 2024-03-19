Умер легендарный спортивный журналист Василий Уткин: что произошло и чем он запомнился

Умер спортивный комментатор и журналист Василий Уткин

19 марта 2024 в 22:01 Размер текста - 17 +

Врачи пытались реанимировать Василия Уткина, но безуспешно Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Сегодня, 19 марта, был экстренно госпитализирован российский журналист Василий Уткин. Спасти его не удалось. По предварительным данным, причиной его смерти стала закупорка артерий в легких. URA.RU рассказывает, что произошло с Уткиным и чем он запомнился. «Журналисту стало плохо дома в его квартире на Фрунзенской набережной около 14 часов. По информации SHOT, спортивного комментатора экстренно доставили в ГКБ №1 им. Н. И. Пирогова в 16:19. Медики поставили диагноз легочная эмболия. Врачи пытались реанимировать Василия Уткина, но он скончался», — сообщает telegram-канал Shot. Проблемы со здоровьем у журналиста могли быть из-за большого веса. Биография Василий Уткин родился 6 марта 1972 года в Балашихе. Его отец Вячеслав Николаевич — ученый-физик, а мать Наталья Игоревна — врач. У Василия есть старшая сестра по имени Анна. Его дед по материнской линии, Игорь Юрьевич Губанов, был замечательным педагогом и директором школы №11 в Балашихе. Уткин утверждал, что в его семье девять человек погибли в период Большого террора. Уткин был женат, также состоял в фактическом браке с коллегой Натальей Пакуевой. Позже Пакуева вышла замуж за футболиста Сергея Игнашевича. Образование и промежуточные шаги Уткин учился в школе №2 в подмосковной Балашихе и активно участвовал в комсомольской организации. Он окончил четыре курса филологического факультета Московского педагогического государственного университета. Впоследствии решил взять академический отпуск после пятого курса, чтобы избежать службы в армии, однако к учебе не вернулся. Его также не призвали в армию, поскольку начала расцветать его журналистская карьера. Диплома о высшем образовании Уткин не получил. Карьера Впервые в мир телевидения Василий Уткин вступил в 1992 году, став редактором программы Александра Политковского «Политбюро». Спустя два года, с 17 марта 1994 года, он начал работать на телекомпании НТВ, делая новостные репортажи и освещая значимые события. Также Уткин был ведущим программы «Футбольный клуб» на НТВ с 1994 по 1999 годы, а затем вернулся в программу в 2000—2001 и 2004—2006 годах. Первый эфир с его участием состоялся 27 мая 1994 года. Он также был активным комментатором футбольных матчей, особенно чемпионата Испании, РФПЛ и Лиги чемпионов. Василий Уткин был активным журналистом, который писал для «Коммерсанта», «Газеты.ру», «Газеты», «Советского спорта», журнала «PROспорт» и других изданий. Он также пробовал себя в качестве ведущего развлекательных шоу на различных телеканалах. После непродолжительного отсутствия Уткин вернулся на НТВ для комментирования футбольных матчей Лиги Чемпионов. Он снова стал ведущим спортивных программ. С 2005 по 2012 год вел программу «Футбольный клуб» на «НТВ-Плюс Футбол». Уткин также выступал в роли радиоведущего на «Эхо Москвы» и был членом команды Алексея Блинова в игре «Что? Где? Когда?». Он комментировал множество значимых футбольных событий, включая чемпионаты мира и Европы. Также он работал над русской версией игр EA Sports FIFA. С 28 октября 2015 года Василий Уткин начал работать на телеканале «Матч ТВ», где он выступал в качестве комментатора футбола и ведущего шоу «Все на Матч!». Однако уже в начале 2016 года Уткин был отстранен от ведения репортажей и вскоре покинул телеканал, после чего продолжил свою журналистскую деятельность в газете «Советский спорт». С марта 2016 года по май 2017 года Уткин был комментатором на телеканале Eurosport, где дебютировал в MLS и комментировал теннисный турнир «Ролан Гаррос». Кроме того, он выступал в качестве эксперта на радио «Спорт FM». Василий Уткин стал голосом популярного приложения «Яндекс.Навигатор», а также принял участие в музыкальном клипе. В январе 2017 года он начал сотрудничество с каналом РБК, вел программу «Спорт с Василием Уткиным», и озвучивал шоу «Битвы роботов» на Discovery Channel. Уткин заявил о сотрудничестве с любительским футбольным клубом «Эгриси», став его спонсором и владельцем. Клуб добился значительного успеха, играя в высшем дивизионе и участвуя в Медийной футбольной лиге. Карьера в кино В 2007 году Уткин снялся в одной из ролей в фильме «День выборов». Фильм-экранизация одноименного спектакля «Квартета И» и группы «Несчастный случай» взял Гран-при как комедия года на VIII кинофестивале «Улыбнись, Россия!». В 2010-м Уткин появился в фильме «О чем говорят мужчины». Спустя два года Уткин получил эпизодическую роль в полнометражной киноработе Бориса Хлебникова «Пока ночь не разлучит». В 2019-м в фильмографию Уткина добавился сериал «Трудные подростки»: в первой и седьмой сериях он сыграл спортивного обозревателя. Завершение карьеры комментатора и новые вызовы В мае 2017 года Уткин объявил о завершении своей карьеры футбольного комментатора. Это мотивировалось поиском новых вызовов и желанием дать дорогу молодым талантам. Несмотря на заявленное завершение карьеры, Уткин вернулся к комментированию матчей чемпионата Испании и даже был приглашен на Первый канал для работы на чемпионате мира по футболу 2018 года. Однако после комментирования одного из матчей он прекратил сотрудничество с каналом. В июне 2018 года Уткин решил возобновить свою популярную программу «Футбольный клуб», но уже в новом формате — на своем авторском канале в YouTube. С 2021 года Уткин начал комментировать матчи английской Премьер-Лиги и испанской Ла Лиги на платформе «Окко Спорт». С 2022 года Василий Уткин стал постоянным экспертом в «Рейтинге букмекеров». Награды и Олимпийские Игры Уткин удостоился премии «ТЭФИ» как лучший спортивный комментатор в 2004 и 2005 годах. Он также работал на ряде Олимпийских игр, начиная с 1996 года, освещая события в Атланте, Нагано, Афинах, Турине, Пекине и Лондоне. Состояние здоровья Уткин страдал ожирением, его вес доходил до 215 кг. Он многократно сидел на диете. Вес удалось снизить до 125 кг после резекции желудка в конце января 2014 года. Побочным эффектом операции стала проблема с голосовыми связками. Уткин мог нормально разговаривать только после определенных процедур. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сегодня, 19 марта, был экстренно госпитализирован российский журналист Василий Уткин. Спасти его не удалось. По предварительным данным, причиной его смерти стала закупорка артерий в легких. URA.RU рассказывает, что произошло с Уткиным и чем он запомнился. «Журналисту стало плохо дома в его квартире на Фрунзенской набережной около 14 часов. По информации SHOT, спортивного комментатора экстренно доставили в ГКБ №1 им. Н. И. Пирогова в 16:19. Медики поставили диагноз легочная эмболия. Врачи пытались реанимировать Василия Уткина, но он скончался», — сообщает telegram-канал Shot. Проблемы со здоровьем у журналиста могли быть из-за большого веса. Василий Уткин родился 6 марта 1972 года в Балашихе. Его отец Вячеслав Николаевич — ученый-физик, а мать Наталья Игоревна — врач. У Василия есть старшая сестра по имени Анна. Его дед по материнской линии, Игорь Юрьевич Губанов, был замечательным педагогом и директором школы №11 в Балашихе. Уткин утверждал, что в его семье девять человек погибли в период Большого террора. Уткин был женат, также состоял в фактическом браке с коллегой Натальей Пакуевой. Позже Пакуева вышла замуж за футболиста Сергея Игнашевича. Уткин учился в школе №2 в подмосковной Балашихе и активно участвовал в комсомольской организации. Он окончил четыре курса филологического факультета Московского педагогического государственного университета. Впоследствии решил взять академический отпуск после пятого курса, чтобы избежать службы в армии, однако к учебе не вернулся. Его также не призвали в армию, поскольку начала расцветать его журналистская карьера. Диплома о высшем образовании Уткин не получил. Впервые в мир телевидения Василий Уткин вступил в 1992 году, став редактором программы Александра Политковского «Политбюро». Спустя два года, с 17 марта 1994 года, он начал работать на телекомпании НТВ, делая новостные репортажи и освещая значимые события. Также Уткин был ведущим программы «Футбольный клуб» на НТВ с 1994 по 1999 годы, а затем вернулся в программу в 2000—2001 и 2004—2006 годах. Первый эфир с его участием состоялся 27 мая 1994 года. Он также был активным комментатором футбольных матчей, особенно чемпионата Испании, РФПЛ и Лиги чемпионов. Василий Уткин был активным журналистом, который писал для «Коммерсанта», «Газеты.ру», «Газеты», «Советского спорта», журнала «PROспорт» и других изданий. Он также пробовал себя в качестве ведущего развлекательных шоу на различных телеканалах. После непродолжительного отсутствия Уткин вернулся на НТВ для комментирования футбольных матчей Лиги Чемпионов. Он снова стал ведущим спортивных программ. С 2005 по 2012 год вел программу «Футбольный клуб» на «НТВ-Плюс Футбол». Уткин также выступал в роли радиоведущего на «Эхо Москвы» и был членом команды Алексея Блинова в игре «Что? Где? Когда?». Он комментировал множество значимых футбольных событий, включая чемпионаты мира и Европы. Также он работал над русской версией игр EA Sports FIFA. С 28 октября 2015 года Василий Уткин начал работать на телеканале «Матч ТВ», где он выступал в качестве комментатора футбола и ведущего шоу «Все на Матч!». Однако уже в начале 2016 года Уткин был отстранен от ведения репортажей и вскоре покинул телеканал, после чего продолжил свою журналистскую деятельность в газете «Советский спорт». С марта 2016 года по май 2017 года Уткин был комментатором на телеканале Eurosport, где дебютировал в MLS и комментировал теннисный турнир «Ролан Гаррос». Кроме того, он выступал в качестве эксперта на радио «Спорт FM». Василий Уткин стал голосом популярного приложения «Яндекс.Навигатор», а также принял участие в музыкальном клипе. В январе 2017 года он начал сотрудничество с каналом РБК, вел программу «Спорт с Василием Уткиным», и озвучивал шоу «Битвы роботов» на Discovery Channel. Уткин заявил о сотрудничестве с любительским футбольным клубом «Эгриси», став его спонсором и владельцем. Клуб добился значительного успеха, играя в высшем дивизионе и участвуя в Медийной футбольной лиге. В 2007 году Уткин снялся в одной из ролей в фильме «День выборов». Фильм-экранизация одноименного спектакля «Квартета И» и группы «Несчастный случай» взял Гран-при как комедия года на VIII кинофестивале «Улыбнись, Россия!». В 2010-м Уткин появился в фильме «О чем говорят мужчины». Спустя два года Уткин получил эпизодическую роль в полнометражной киноработе Бориса Хлебникова «Пока ночь не разлучит». В 2019-м в фильмографию Уткина добавился сериал «Трудные подростки»: в первой и седьмой сериях он сыграл спортивного обозревателя. В мае 2017 года Уткин объявил о завершении своей карьеры футбольного комментатора. Это мотивировалось поиском новых вызовов и желанием дать дорогу молодым талантам. Несмотря на заявленное завершение карьеры, Уткин вернулся к комментированию матчей чемпионата Испании и даже был приглашен на Первый канал для работы на чемпионате мира по футболу 2018 года. Однако после комментирования одного из матчей он прекратил сотрудничество с каналом. В июне 2018 года Уткин решил возобновить свою популярную программу «Футбольный клуб», но уже в новом формате — на своем авторском канале в YouTube. С 2021 года Уткин начал комментировать матчи английской Премьер-Лиги и испанской Ла Лиги на платформе «Окко Спорт». С 2022 года Василий Уткин стал постоянным экспертом в «Рейтинге букмекеров». Уткин удостоился премии «ТЭФИ» как лучший спортивный комментатор в 2004 и 2005 годах. Он также работал на ряде Олимпийских игр, начиная с 1996 года, освещая события в Атланте, Нагано, Афинах, Турине, Пекине и Лондоне. Уткин страдал ожирением, его вес доходил до 215 кг. Он многократно сидел на диете. Вес удалось снизить до 125 кг после резекции желудка в конце января 2014 года. Побочным эффектом операции стала проблема с голосовыми связками. Уткин мог нормально разговаривать только после определенных процедур.