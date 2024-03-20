Курганский депутат-оппозиционер Сидоров прервет длительное молчание в эфирах. Видео

20 марта 2024 в 18:05 Размер текста - 17 +

Депутат-оппозиционер Яков Сидоров заявил, что прервет молчание и вернется с прямыми эфирами в соцсети Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат курганской городской думы Яков Сидоров анонсировал возвращение своих прямых эфиров с сюжетами, ранее содержащими критику местных властей муниципалитета, защиты прав пострадавших граждан и различных проблем в городе. Об этом он заявил в разговоре с корреспондентом URA.RU. «Скоро я прерву свое многонедельное молчание. Люди понимали, что это было затишье, многие связали это с тем, что я „устроился, договорился“, но я-то ни с кем договорился. Я вернусь. <…> Новые сюжеты будут касаться защиты прав граждан и вопросов благоустройства в городе», — заявил Сидоров. Ранее он регулярно проводил эфиры на своей странице «ВКонтакте», где критиковал власти за действия во время пожаров. В последний раз в своей трансляции 1 февраля Сидоров раскритиковал процедуру проведения конкурса на пост главы Кургана. Он поставил под сомнение компетентность претендентов, не сумевших вовремя подготовить документы на должность градоначальника, и решение думы отсрочить их прием на 10 дней. Кроме этого депутат заявил, что они дебютировали с партией «Коммунисты России», представителем которой является Сидоров. Впервые Комсоссы появились на массовом мероприятии. Недавно его, в окружении сторонников, руководителя партии Павла Котюсова и работниками городского архива, где депутат является начальником, заметили на концерте-митинге, посвященном десятилетию присоединения Крыма к России. На мероприятие они пришли, как и другие политические организации и партии, под своими флагами. Ранее URA.RU писало, что Сидоров стал директором муниципального архива Кургана. Депутат заявлял журналисту, что сам нашел вакансию на это место, которое, по его словам, пустовало полгода и ему было приятно, что его согласовали нв должность. Также сообщалось, что параллельно с работой помогает бойцам СВО, оказывая им юридическую помощь в филиале госфонда «Защитники Отечества». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат курганской городской думы Яков Сидоров анонсировал возвращение своих прямых эфиров с сюжетами, ранее содержащими критику местных властей муниципалитета, защиты прав пострадавших граждан и различных проблем в городе. Об этом он заявил в разговоре с корреспондентом URA.RU. «Скоро я прерву свое многонедельное молчание. Люди понимали, что это было затишье, многие связали это с тем, что я „устроился, договорился“, но я-то ни с кем договорился. Я вернусь. <…> Новые сюжеты будут касаться защиты прав граждан и вопросов благоустройства в городе», — заявил Сидоров. Ранее он регулярно проводил эфиры на своей странице «ВКонтакте», где критиковал власти за действия во время пожаров. В последний раз в своей трансляции 1 февраля Сидоров раскритиковал процедуру проведения конкурса на пост главы Кургана. Он поставил под сомнение компетентность претендентов, не сумевших вовремя подготовить документы на должность градоначальника, и решение думы отсрочить их прием на 10 дней. Кроме этого депутат заявил, что они дебютировали с партией «Коммунисты России», представителем которой является Сидоров. Впервые Комсоссы появились на массовом мероприятии. Недавно его, в окружении сторонников, руководителя партии Павла Котюсова и работниками городского архива, где депутат является начальником, заметили на концерте-митинге, посвященном десятилетию присоединения Крыма к России. На мероприятие они пришли, как и другие политические организации и партии, под своими флагами. Ранее URA.RU писало, что Сидоров стал директором муниципального архива Кургана. Депутат заявлял журналисту, что сам нашел вакансию на это место, которое, по его словам, пустовало полгода и ему было приятно, что его согласовали нв должность. Также сообщалось, что параллельно с работой помогает бойцам СВО, оказывая им юридическую помощь в филиале госфонда «Защитники Отечества».