Бывший конкурент курганского губернатора Шумкова пропустит выборы в 2024 году

09 января 2024 в 19:05 Размер текста - 17 +

Оппозиционный депутат Яков Сидоров не будет участвовать в выборах губернатора в 2024 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший конкурент губернатора Курганской области Вадима Шумкова, депутат курганской городской думы Яков Сидоров не будет баллотироваться на пост главы региона и сосредоточится на выборах в гордуму, которые также пройдут в сентябре 2024 года. Об этом депутат заявил в разговоре с корреспондентом URA.RU. «Не планирую участвовать в губернаторских выборах. Буду баллотироваться в гордуму в следующий созыв, также занимаемся подбором кандидатов от партии „Коммунисты России“ для участия в выборах в гордуму», — рассказал Сидоров. Также он отметил, что сейчас, помимо этого, он занят консультированием участников СВО по юридическим вопросам в филиале Госфонда «Защитники Отечества». Ранее URA.RU писало, что Сидоров на прошлых выборах губернатора в 2019 набрал в 8 раз меньше голосов, чем действующий глава региона Шумков, за которого проголосовали 81% избирателей. Также сообщалось, что партия «Коммунисты России» первой начала готовиться к выборам в городскую думу Кургана. Кандидаты будут претендовать на все 26 мест.

Бывший конкурент губернатора Курганской области Вадима Шумкова, депутат курганской городской думы Яков Сидоров не будет баллотироваться на пост главы региона и сосредоточится на выборах в гордуму, которые также пройдут в сентябре 2024 года. Об этом депутат заявил в разговоре с корреспондентом URA.RU. «Не планирую участвовать в губернаторских выборах. Буду баллотироваться в гордуму в следующий созыв, также занимаемся подбором кандидатов от партии „Коммунисты России“ для участия в выборах в гордуму», — рассказал Сидоров. Также он отметил, что сейчас, помимо этого, он занят консультированием участников СВО по юридическим вопросам в филиале Госфонда «Защитники Отечества». Ранее URA.RU писало, что Сидоров на прошлых выборах губернатора в 2019 набрал в 8 раз меньше голосов, чем действующий глава региона Шумков, за которого проголосовали 81% избирателей. Также сообщалось, что партия «Коммунисты России» первой начала готовиться к выборам в городскую думу Кургана. Кандидаты будут претендовать на все 26 мест.