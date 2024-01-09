Бывший конкурент курганского губернатора Шумкова пропустит выборы в 2024 году

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Оппозиционный депутат Яков Сидоров не будет участвовать в выборах губернатора в 2024 году Фото:

Бывший конкурент губернатора Курганской области Вадима Шумкова, депутат курганской городской думы Яков Сидоров не будет баллотироваться на пост главы региона и сосредоточится на выборах в гордуму, которые также пройдут в сентябре 2024 года. Об этом депутат заявил в разговоре с корреспондентом URA.RU.

«Не планирую участвовать в губернаторских выборах. Буду баллотироваться в гордуму в следующий созыв, также занимаемся подбором кандидатов от партии „Коммунисты России“ для участия в выборах в гордуму», — рассказал Сидоров. Также он отметил, что сейчас, помимо этого, он занят консультированием участников СВО по юридическим вопросам в филиале Госфонда «Защитники Отечества».

Ранее URA.RU писало, что Сидоров на прошлых выборах губернатора в 2019 набрал в 8 раз меньше голосов, чем действующий глава региона Шумков, за которого проголосовали 81% избирателей. Также сообщалось, что партия «Коммунисты России» первой начала готовиться к выборам в городскую думу Кургана. Кандидаты будут претендовать на все 26 мест.

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Бывший конкурент губернатора Курганской области Вадима Шумкова, депутат курганской городской думы Яков Сидоров не будет баллотироваться на пост главы региона и сосредоточится на выборах в гордуму, которые также пройдут в сентябре 2024 года. Об этом депутат заявил в разговоре с корреспондентом URA.RU. «Не планирую участвовать в губернаторских выборах. Буду баллотироваться в гордуму в следующий созыв, также занимаемся подбором кандидатов от партии „Коммунисты России“ для участия в выборах в гордуму», — рассказал Сидоров. Также он отметил, что сейчас, помимо этого, он занят консультированием участников СВО по юридическим вопросам в филиале Госфонда «Защитники Отечества». Ранее URA.RU писало, что Сидоров на прошлых выборах губернатора в 2019 набрал в 8 раз меньше голосов, чем действующий глава региона Шумков, за которого проголосовали 81% избирателей. Также сообщалось, что партия «Коммунисты России» первой начала готовиться к выборам в городскую думу Кургана. Кандидаты будут претендовать на все 26 мест.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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