Оппозиционный депутат думы Кургана Сидоров возглавил городской архив

Депутат гордумы Яков Сидоров стал директором муниципального архива Кургана. Эту информацию URA.RU подтвердил сам Сидоров. Депутат, в том числе, известен тем, что периодически критикует местную администрацию. В 2023 году он был недоволен ее действиями во время масштабных майских пожаров.
«Это место было свободно более полугода. Я рассматривал любые вакансии. Посмотрел, что подхожу по требованиям, и предоставил необходимые документы. Мне приятно, что меня согласовали», — рассказал Сидоров.
Ранее Сидоров работал адвокатом, но несколько лет назад в законы были внесены изменения, из-за которых депутатам гордумы запретили работать на этой должности. После он был учителем в школе, но там получал чуть более семи тысяч рублей, работая на половину ставки. На новой должности ему платят около 40 тысяч рублей в месяц. Сидоров отметил, что параллельно с работой помогает бойцам СВО, консультируя их в филиале госфонда «Защитники Отечества».
Это второй опыт по управлению муниципальной организацией для депутата. С февраля по июнь 2020 года Сидоров возглавлял МУП «Бытовые услуги», отвечающее за городские бани. На конец 2019 года организация имела задолженность в 5,3 млн рублей. Депутат отметил, что за время его руководства долг предприятия сократился в два раза. Он подал в отставку после отказа Сбербанка выдать муниципальному предприятию кредит на зарплату сотрудникам. Из-за того, что во время пандемии коронавируса бани было запрещено посещать у МУПа не было денег. После увольнения Сидорова предприятию выдали кредит.
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