Оппозиционный депутат думы Кургана Сидоров возглавил городской архив

17 января 2024 в 12:32 Размер текста - 17 +

Депутат Яков Сидоров возглавил МКУ «Муниципальный архив г. Кургана» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат гордумы Яков Сидоров стал директором муниципального архива Кургана. Эту информацию URA.RU подтвердил сам Сидоров. Депутат, в том числе, известен тем, что периодически критикует местную администрацию. В 2023 году он был недоволен ее действиями во время масштабных майских пожаров. «Это место было свободно более полугода. Я рассматривал любые вакансии. Посмотрел, что подхожу по требованиям, и предоставил необходимые документы. Мне приятно, что меня согласовали», — рассказал Сидоров. Ранее Сидоров работал адвокатом, но несколько лет назад в законы были внесены изменения, из-за которых депутатам гордумы запретили работать на этой должности. После он был учителем в школе, но там получал чуть более семи тысяч рублей, работая на половину ставки. На новой должности ему платят около 40 тысяч рублей в месяц. Сидоров отметил, что параллельно с работой помогает бойцам СВО, консультируя их в филиале госфонда «Защитники Отечества». Это второй опыт по управлению муниципальной организацией для депутата. С февраля по июнь 2020 года Сидоров возглавлял МУП «Бытовые услуги», отвечающее за городские бани. На конец 2019 года организация имела задолженность в 5,3 млн рублей. Депутат отметил, что за время его руководства долг предприятия сократился в два раза. Он подал в отставку после отказа Сбербанка выдать муниципальному предприятию кредит на зарплату сотрудникам. Из-за того, что во время пандемии коронавируса бани было запрещено посещать у МУПа не было денег. После увольнения Сидорова предприятию выдали кредит. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат гордумы Яков Сидоров стал директором муниципального архива Кургана. Эту информацию URA.RU подтвердил сам Сидоров. Депутат, в том числе, известен тем, что периодически критикует местную администрацию. В 2023 году он был недоволен ее действиями во время масштабных майских пожаров. «Это место было свободно более полугода. Я рассматривал любые вакансии. Посмотрел, что подхожу по требованиям, и предоставил необходимые документы. Мне приятно, что меня согласовали», — рассказал Сидоров. Ранее Сидоров работал адвокатом, но несколько лет назад в законы были внесены изменения, из-за которых депутатам гордумы запретили работать на этой должности. После он был учителем в школе, но там получал чуть более семи тысяч рублей, работая на половину ставки. На новой должности ему платят около 40 тысяч рублей в месяц. Сидоров отметил, что параллельно с работой помогает бойцам СВО, консультируя их в филиале госфонда «Защитники Отечества». Это второй опыт по управлению муниципальной организацией для депутата. С февраля по июнь 2020 года Сидоров возглавлял МУП «Бытовые услуги», отвечающее за городские бани. На конец 2019 года организация имела задолженность в 5,3 млн рублей. Депутат отметил, что за время его руководства долг предприятия сократился в два раза. Он подал в отставку после отказа Сбербанка выдать муниципальному предприятию кредит на зарплату сотрудникам. Из-за того, что во время пандемии коронавируса бани было запрещено посещать у МУПа не было денег. После увольнения Сидорова предприятию выдали кредит.