РБК: задержан глава департамента Минэкономики по Северному Кавказу Храновский

Задержанный Игорь Храновский возглавлял департамент с 2021 года
Задержан директор департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития Игорь Храновский. Об этом сообщают несколько источников внутри правительства РФ.
«Сотрудники правоохранительных органов задержали Игоря Храновского», — передает РБК, ссылаясь на несколько источников внутри российского правительства. Такую информацию также передают другие источники, в частности, telegram-каналы. Однако не отмечается, по какой причине был тот был задержан. Отмечается, что Храновский возглавил департамент в 2021 году.
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