РБК: задержан глава департамента Минэкономики по Северному Кавказу Храновский

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Задержанный Игорь Храновский возглавлял департамент с 2021 года Фото:

Задержан директор департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития Игорь Храновский. Об этом сообщают несколько источников внутри правительства РФ.

«Сотрудники правоохранительных органов задержали Игоря Храновского», — передает РБК, ссылаясь на несколько источников внутри российского правительства. Такую информацию также передают другие источники, в частности, telegram-каналы. Однако не отмечается, по какой причине был тот был задержан. Отмечается, что Храновский возглавил департамент в 2021 году.

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Задержан директор департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития Игорь Храновский. Об этом сообщают несколько источников внутри правительства РФ. «Сотрудники правоохранительных органов задержали Игоря Храновского», — передает РБК, ссылаясь на несколько источников внутри российского правительства. Такую информацию также передают другие источники, в частности, telegram-каналы. Однако не отмечается, по какой причине был тот был задержан. Отмечается, что Храновский возглавил департамент в 2021 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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