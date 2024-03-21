Россия наращивает производство фугасных ФАБ 3000: в чем особенность и уникальность данных бомб

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что страна начинает наращивать производство фугасных авиационных бомб (ФАБ) 3000. Это усиленная версия бомб ФАБ 500, весом до 3000 килограмм с огневой мощностью до 1200 килограмм взрывчатки. URA.RU рассказывает, в чем особенность этих снарядов и где они применялись раньше.
Что такое ФАБ 3000
ФАБ-3000 (Фугасная авиационная бомба) — это советская высокоэффективная фугасная бомба с мощностью до 1200 килограмм взрывчатки. Вес самой бомбы составляет 3000 килограммов, что и отражено в названии. Эти бомбы предназначены для уничтожения крупных и укрепленных целей, таких как бункеры, плотины, мосты, а также для поражения живой силы и техники противника.
Где эти бомбы использовались
Такие бомбы были разработаны и приняты на вооружение еще во времена Советского Союза и использовалась во Второй мировой войне и в последующих конфликтах. Бомба запускалась с бомбардировщиков и могли быть сброшены с большой высоты для достижения максимального разрушительного эффекта. С тех пор как ФАБ-3000 была введена в эксплуатацию, она стала одним из самых мощных видов вооружения в арсенале советских ВВС.
Плюсы и минусы трехтонных бомб
Сегодня подобные виды фугасных бомб весом в 3000 килограмм редко используются из-за появления более точных и современных средств поражения, таких как управляемые бомбы и ракеты. Такими, например, являются снаряды ФАБ 500 — облегченная версия фугасных бомб. Из-за своего веса они являются высокоточными.
Однако военные эксперты предполагают, что новые версии ФАБ 3000 будут оснащены универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Это позволит наносить массовые разрушения, но при этом точки назначения бомб будет возможно корректировать.
«Плохие новости для НАТО. <…> В серию пошли трехтонные авиабомбы ФАБ-3000. А это значит, что модуль планирования и коррекции под них готов и теперь позиции ВСУ будут перемалываться с особой мощностью и разрушительной силой», — отметил военный эксперт Андрей Клинцевич в своем telegram-канале.
Однако эксперты сошлись во мнении, что пока сложно спрогнозировать, с чего именно будут запускаться данные бомбы. Некоторые из них предполагают, что носителями для фугасных снарядов могут стать ракетоносец Ту-22М3 и бомбардировщик Су-34.
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