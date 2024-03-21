Россия наращивает производство фугасных ФАБ 3000: в чем особенность и уникальность данных бомб

Шойгу: Россия наращивает производство фугасных бомб ФАБ 3000

21 марта 2024 в 22:50 Размер текста - 17 +

ФАБ 3000 имеют огневую мощность в виде 1200 килограмм взрывчатки Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что страна начинает наращивать производство фугасных авиационных бомб (ФАБ) 3000. Это усиленная версия бомб ФАБ 500, весом до 3000 килограмм с огневой мощностью до 1200 килограмм взрывчатки. URA.RU рассказывает, в чем особенность этих снарядов и где они применялись раньше. Что такое ФАБ 3000 ФАБ-3000 (Фугасная авиационная бомба) — это советская высокоэффективная фугасная бомба с мощностью до 1200 килограмм взрывчатки. Вес самой бомбы составляет 3000 килограммов, что и отражено в названии. Эти бомбы предназначены для уничтожения крупных и укрепленных целей, таких как бункеры, плотины, мосты, а также для поражения живой силы и техники противника. Где эти бомбы использовались Такие бомбы были разработаны и приняты на вооружение еще во времена Советского Союза и использовалась во Второй мировой войне и в последующих конфликтах. Бомба запускалась с бомбардировщиков и могли быть сброшены с большой высоты для достижения максимального разрушительного эффекта. С тех пор как ФАБ-3000 была введена в эксплуатацию, она стала одним из самых мощных видов вооружения в арсенале советских ВВС. Плюсы и минусы трехтонных бомб Сегодня подобные виды фугасных бомб весом в 3000 килограмм редко используются из-за появления более точных и современных средств поражения, таких как управляемые бомбы и ракеты. Такими, например, являются снаряды ФАБ 500 — облегченная версия фугасных бомб. Из-за своего веса они являются высокоточными. Однако военные эксперты предполагают, что новые версии ФАБ 3000 будут оснащены универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Это позволит наносить массовые разрушения, но при этом точки назначения бомб будет возможно корректировать. «Плохие новости для НАТО. <…> В серию пошли трехтонные авиабомбы ФАБ-3000. А это значит, что модуль планирования и коррекции под них готов и теперь позиции ВСУ будут перемалываться с особой мощностью и разрушительной силой», — отметил военный эксперт Андрей Клинцевич в своем telegram-канале. Однако эксперты сошлись во мнении, что пока сложно спрогнозировать, с чего именно будут запускаться данные бомбы. Некоторые из них предполагают, что носителями для фугасных снарядов могут стать ракетоносец Ту-22М3 и бомбардировщик Су-34. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что страна начинает наращивать производство фугасных авиационных бомб (ФАБ) 3000. Это усиленная версия бомб ФАБ 500, весом до 3000 килограмм с огневой мощностью до 1200 килограмм взрывчатки. URA.RU рассказывает, в чем особенность этих снарядов и где они применялись раньше. ФАБ-3000 (Фугасная авиационная бомба) — это советская высокоэффективная фугасная бомба с мощностью до 1200 килограмм взрывчатки. Вес самой бомбы составляет 3000 килограммов, что и отражено в названии. Эти бомбы предназначены для уничтожения крупных и укрепленных целей, таких как бункеры, плотины, мосты, а также для поражения живой силы и техники противника. Такие бомбы были разработаны и приняты на вооружение еще во времена Советского Союза и использовалась во Второй мировой войне и в последующих конфликтах. Бомба запускалась с бомбардировщиков и могли быть сброшены с большой высоты для достижения максимального разрушительного эффекта. С тех пор как ФАБ-3000 была введена в эксплуатацию, она стала одним из самых мощных видов вооружения в арсенале советских ВВС. Сегодня подобные виды фугасных бомб весом в 3000 килограмм редко используются из-за появления более точных и современных средств поражения, таких как управляемые бомбы и ракеты. Такими, например, являются снаряды ФАБ 500 — облегченная версия фугасных бомб. Из-за своего веса они являются высокоточными. Однако военные эксперты предполагают, что новые версии ФАБ 3000 будут оснащены универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Это позволит наносить массовые разрушения, но при этом точки назначения бомб будет возможно корректировать. Однако эксперты сошлись во мнении, что пока сложно спрогнозировать, с чего именно будут запускаться данные бомбы. Некоторые из них предполагают, что носителями для фугасных снарядов могут стать ракетоносец Ту-22М3 и бомбардировщик Су-34.