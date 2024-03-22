Экс-сотрудника Росгвардии задержали за смертельное ДТП

Бывший заместитель командира роты ОМОНа Росгвардии задержан в Дагестане по подозрению в совершении смертельного ДТП. В результате происшествия погиб подросток. Об этом сообщили в правоохранительных органах республики.
«Задержанный до недавнего времени служил в Росгвардии, был заместителем командира роты ОМОНа», — заявили правоохранители. Их слова передает РИА Новости.
Инцидент произошел вечером 21 марта в пригороде Махачкалы на федеральной трассе Астрахань — Махачкала. Водитель Cadillac Escalade в состоянии алкогольного опьянения сбил двух пешеходов. В результате наезда погиб 13-летний мальчик, а его тетя получила тяжелые травмы и была госпитализирована в критическом состоянии. Водитель, 48-летний житель Новолакского района, попытался скрыться с места ДТП. Однако он был задержан полицейскими в течение часа после происшествия.
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