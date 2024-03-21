Пьяный тюменец случайно утопил друга

22 марта 2024 в 10:09 Размер текста - 17 +

Мужчина погиб, выпав из моторной лодки Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пьяный житель Тюмени случайно убил друга, вытолкнув его из лодки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы. Мужчины находился без спасательного жилета и не умел плавать. «Суд установил, что 4 июня 2023 года, Завьялов, двигаясь по реке на моторной лодке в состоянии алкогольного опьянения, вытолкнул из лодки, находившегося без спасательного жилета и в нетрезвом состоянии гражданина С., который упал в воду и утонул», — сообщили в ведомстве. Злоумышленник сообщил, что не знал о том, что его знакомый не умел плавать. Мужчина раскаялся и принес извинения матери погибшего. Суд, учитывая обстоятельства, назначил тюменцу наказание в виде лишения свободы сроком на один год и пять месяцев. Также осужденный должен выплатить моральную компенсацию 200 000 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пьяный житель Тюмени случайно убил друга, вытолкнув его из лодки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы. Мужчины находился без спасательного жилета и не умел плавать. «Суд установил, что 4 июня 2023 года, Завьялов, двигаясь по реке на моторной лодке в состоянии алкогольного опьянения, вытолкнул из лодки, находившегося без спасательного жилета и в нетрезвом состоянии гражданина С., который упал в воду и утонул», — сообщили в ведомстве. Злоумышленник сообщил, что не знал о том, что его знакомый не умел плавать. Мужчина раскаялся и принес извинения матери погибшего. Суд, учитывая обстоятельства, назначил тюменцу наказание в виде лишения свободы сроком на один год и пять месяцев. Также осужденный должен выплатить моральную компенсацию 200 000 рублей.