Пьяный тюменец случайно утопил друга

Пьяный житель Тюмени случайно убил друга, вытолкнув его из лодки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы. Мужчины находился без спасательного жилета и не умел плавать.
«Суд установил, что 4 июня 2023 года, Завьялов, двигаясь по реке на моторной лодке в состоянии алкогольного опьянения, вытолкнул из лодки, находившегося без спасательного жилета и в нетрезвом состоянии гражданина С., который упал в воду и утонул», — сообщили в ведомстве. Злоумышленник сообщил, что не знал о том, что его знакомый не умел плавать.
Мужчина раскаялся и принес извинения матери погибшего. Суд, учитывая обстоятельства, назначил тюменцу наказание в виде лишения свободы сроком на один год и пять месяцев. Также осужденный должен выплатить моральную компенсацию 200 000 рублей.
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