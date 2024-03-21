21 марта 2024

Пьяный тюменец случайно утопил друга

© Служба новостей «URA.RU»
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река Вишера. Пермь, моторная лодка, природа, отдых на реке, вишера, шторм на реке
Мужчина погиб, выпав из моторной лодки Фото:

Пьяный житель Тюмени случайно убил друга, вытолкнув его из лодки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы. Мужчины находился без спасательного жилета и не умел плавать.

«Суд установил, что 4 июня 2023 года, Завьялов, двигаясь по реке на моторной лодке в состоянии алкогольного опьянения, вытолкнул из лодки, находившегося без спасательного жилета и в нетрезвом состоянии гражданина С., который упал в воду и утонул», — сообщили в ведомстве. Злоумышленник сообщил, что не знал о том, что его знакомый не умел плавать.

Мужчина раскаялся и принес извинения матери погибшего. Суд, учитывая обстоятельства, назначил тюменцу наказание в виде лишения свободы сроком на один год и пять месяцев. Также осужденный должен выплатить моральную компенсацию 200 000 рублей.

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Пьяный житель Тюмени случайно убил друга, вытолкнув его из лодки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы. Мужчины находился без спасательного жилета и не умел плавать. «Суд установил, что 4 июня 2023 года, Завьялов, двигаясь по реке на моторной лодке в состоянии алкогольного опьянения, вытолкнул из лодки, находившегося без спасательного жилета и в нетрезвом состоянии гражданина С., который упал в воду и утонул», — сообщили в ведомстве. Злоумышленник сообщил, что не знал о том, что его знакомый не умел плавать. Мужчина раскаялся и принес извинения матери погибшего. Суд, учитывая обстоятельства, назначил тюменцу наказание в виде лишения свободы сроком на один год и пять месяцев. Также осужденный должен выплатить моральную компенсацию 200 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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