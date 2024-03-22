Участие Запада превратило СВО в войну
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Россия находится в состоянии войны из-за Запада. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Россия находится в состоянии войны: все начиналось как спецоперация, но участие Запада превратило это в войну», — заявил Песков. Его слова передает АиФ (Аргументы и Факты).
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