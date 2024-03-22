Песков: Россия находится в состоянии войны

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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Участие Запада превратило СВО в войну Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия находится в состоянии войны из-за Запада. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Россия находится в состоянии войны: все начиналось как спецоперация, но участие Запада превратило это в войну», — заявил Песков. Его слова передает АиФ (Аргументы и Факты).

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Россия находится в состоянии войны из-за Запада. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Россия находится в состоянии войны: все начиналось как спецоперация, но участие Запада превратило это в войну», — заявил Песков. Его слова передает АиФ (Аргументы и Факты).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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