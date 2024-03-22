Бастрыкин поручил возбудить дело из-за разваливающегося общежития в Чебаркуле

Александр Бастрыкин взял ситуацию на контроль Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству челябинского следкома возбудить уголовное дело по факту жалоб жителей Чебаркуля на разваливающееся общежитие. Как сообщили URA.RU в пресс-службе центрального аппарата ведомства, председатель ждет доклад о ходе и результатах проверки.

«Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУР по Челябинской области Константину Правосудову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили URA.RU в пресс-службе СК РФ.

О нарушении своих прав жильцы заявили в приемную Бастрыкина в социальных сетях. В своем обращении они указали, что общежитие имеет высокую степень износа. Несмотря на это, в здании более 20 лет не проводили капремонт. В нем протекает крыша, фундамент и стены разрушаются, в перекрытиях трещины, подвал затоплен. Но власти пока не спешат с признанием строения аварийным и расселением жильцов.