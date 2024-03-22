Бастрыкин поручил возбудить дело из-за разваливающегося общежития в Чебаркуле

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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин взял ситуацию на контроль Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству челябинского следкома возбудить уголовное дело по факту жалоб жителей Чебаркуля на разваливающееся общежитие. Как сообщили URA.RU в пресс-службе центрального аппарата ведомства, председатель ждет доклад о ходе и результатах проверки.

«Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУР по Челябинской области Константину Правосудову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили URA.RU в пресс-службе СК РФ.

О нарушении своих прав жильцы заявили в приемную Бастрыкина в социальных сетях. В своем обращении они указали, что общежитие имеет высокую степень износа. Несмотря на это, в здании более 20 лет не проводили капремонт. В нем протекает крыша, фундамент и стены разрушаются, в перекрытиях трещины, подвал затоплен. Но власти пока не спешат с признанием строения аварийным и расселением жильцов.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству челябинского следкома возбудить уголовное дело по факту жалоб жителей Чебаркуля на разваливающееся общежитие. Как сообщили URA.RU в пресс-службе центрального аппарата ведомства, председатель ждет доклад о ходе и результатах проверки. «Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУР по Челябинской области Константину Правосудову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили URA.RU в пресс-службе СК РФ. О нарушении своих прав жильцы заявили в приемную Бастрыкина в социальных сетях. В своем обращении они указали, что общежитие имеет высокую степень износа. Несмотря на это, в здании более 20 лет не проводили капремонт. В нем протекает крыша, фундамент и стены разрушаются, в перекрытиях трещины, подвал затоплен. Но власти пока не спешат с признанием строения аварийным и расселением жильцов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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