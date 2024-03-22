ЛГБТ* внесли в список террористов и экстремистов. Скрин

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носова Александра. Курган, подписание, подписание договора, документ с подписями, подписание документа, руки, Принятие закона, шариковая ручка
Запрещенное движение ЛГБТ внесено в список экстремистских и террористических организаций, отмечает Росфинмониторинг Фото:

Росфинмониторинг внес запрещенное в России движение ЛГБТ в перечень террористических и экстремистских организаций. Об этом свидетельствует информация с официального реестра.

*ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация, запрещена в РФ

ЛГБТ* внесли в список террористов и экстремистов
ЛГБТ* внесли в список террористов и экстремистов

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Росфинмониторинг внес запрещенное в России движение ЛГБТ в перечень террористических и экстремистских организаций. Об этом свидетельствует информация с официального реестра. *ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация, запрещена в РФ
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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