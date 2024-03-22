Запрещенное движение ЛГБТ внесено в список экстремистских и террористических организаций, отмечает Росфинмониторинг
Росфинмониторинг внес запрещенное в России движение ЛГБТ в перечень террористических и экстремистских организаций. Об этом
*ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация, запрещена в РФ
ЛГБТ* внесли в список террористов и экстремистов
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