В мире Европа Глава военного комитета НАТО выразил готовность к войне с Россией 22 марта 2024 в 18:07 Размер текста - 17 + НАТО готова к войне с Россией, заявил Роб Бауэр Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Североатлантический альянс готов к открытой войне с Россией. Об этом заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. «Готовы ли мы? Ответ — да! Это наша главная задача — быть готовыми [к противостоянию с Россией]», — сказал Роб Бауэр в интервью украинскому изданию Army Inform. Накануне стало известно, что Бауэр впервые прибыл в Киев. В настоящий момент некоторые их солдат стран НАТО также находятся на Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Североатлантический альянс готов к открытой войне с Россией. Об этом заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. «Готовы ли мы? Ответ — да! Это наша главная задача — быть готовыми [к противостоянию с Россией]», — сказал Роб Бауэр в интервью украинскому изданию Army Inform. Накануне стало известно, что Бауэр впервые прибыл в Киев. В настоящий момент некоторые их солдат стран НАТО также находятся на Украине. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям