Глава военного комитета НАТО выразил готовность к войне с Россией

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НАТО готова к войне с Россией, заявил Роб Бауэр Фото:

Североатлантический альянс готов к открытой войне с Россией. Об этом заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

«Готовы ли мы? Ответ — да! Это наша главная задача — быть готовыми [к противостоянию с Россией]», — сказал Роб Бауэр в интервью украинскому изданию Army Inform.

Накануне стало известно, что Бауэр впервые прибыл в Киев. В настоящий момент некоторые их солдат стран НАТО также находятся на Украине.

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Североатлантический альянс готов к открытой войне с Россией. Об этом заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. «Готовы ли мы? Ответ — да! Это наша главная задача — быть готовыми [к противостоянию с Россией]», — сказал Роб Бауэр в интервью украинскому изданию Army Inform. Накануне стало известно, что Бауэр впервые прибыл в Киев. В настоящий момент некоторые их солдат стран НАТО также находятся на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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