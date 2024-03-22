Глава военного комитета НАТО выразил готовность к войне с Россией

НАТО готова к войне с Россией, заявил Роб Бауэр
Североатлантический альянс готов к открытой войне с Россией. Об этом заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.
«Готовы ли мы? Ответ — да! Это наша главная задача — быть готовыми [к противостоянию с Россией]», — сказал Роб Бауэр в интервью украинскому изданию Army Inform.
Накануне стало известно, что Бауэр впервые прибыл в Киев. В настоящий момент некоторые их солдат стран НАТО также находятся на Украине.
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