Как разбирали завалы после теракта в «Крокусе». Фоторепортаж

Воробьев осмотрел разрушенный купол «Крокус Сити Холла»

23 марта 2024 в 18:31 Размер текста - 17 +

Спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного зала в «Крокус Сити Холле» Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Террористы напали на концертный зал «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта, открыв огонь по мирным людям. Количество погибших составляет 115 человек. Здание концертного зала получило значительные повреждения. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел разрушенный купол «Крокуса» и отметил о необходимости проведения масштабных работ по разбору завалов. URA.RU показывает фоторепортаж с места события. По сообщению МЧС России, более 100 спасателей активно разбирают завалы в Крокус-Сити. Аэромобильные группировки и пожарные продолжают свою работу на месте происшествия. Отряды уже смогли разобрать 41 кубический метр завалов. Также на месте находятся психологи МЧС России, которые работают с пострадавшими и родственниками погибших. Горячая линия ведомства уже приняла и обработала 815 обращений для оказания психологической помощи, заключили в министерстве. Свыше 100 спасателей заняты на разборе завалов Фото: МЧС России На данный момент разобран 41 кубический метр завалов Фото: МЧС России Площадь очагов горения равна 500 квадратным метрам Фото: МЧС России Зрительный зал полностью разрушен Фото: МЧС России Тушение пожаров продолжается на втором и третьем этажах Фото: МЧС России Аэромобильные группировки Центра «Лидер» и отряда «Центроспас» участвуют в работе на месте обрушения Фото: МЧС России Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Террористы напали на концертный зал «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта, открыв огонь по мирным людям. Количество погибших составляет 115 человек. Здание концертного зала получило значительные повреждения. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел разрушенный купол «Крокуса» и отметил о необходимости проведения масштабных работ по разбору завалов. URA.RU показывает фоторепортаж с места события. По сообщению МЧС России, более 100 спасателей активно разбирают завалы в Крокус-Сити. Аэромобильные группировки и пожарные продолжают свою работу на месте происшествия. Отряды уже смогли разобрать 41 кубический метр завалов. Также на месте находятся психологи МЧС России, которые работают с пострадавшими и родственниками погибших. Горячая линия ведомства уже приняла и обработала 815 обращений для оказания психологической помощи, заключили в министерстве.