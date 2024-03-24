112: в Шереметьево пассажирка сообщила о бомбе в своем рюкзаке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пассажирский самолет S7. Москва-Казань, S7, аэропорт, салон самолета, пассажирский самолет, самолет, S7 Airlines
Пассажирка самолета сообщила, что в ее рюкзаке лежит бомба Фото:

В московском аэропорту Шереметьево пассажирка заявила, что в ее рюкзаке бомба. Об этом сообщил источник telegram-канала «112».

«Женщина едва поднялась на борт самолета, вылетающего в Ереван, как вывалила на бортпроводников важную информацию — в ее ручной клади бомба», — говорится в посте, опубликованном в telegram-канале «112». Рейс задержали, на место вызвали полицию. На онлайн-табло Шереметьево указано, что вылет задержан на час. Ранее РИА Новости сообщали, что в аэропорту усилили меры безопасности.

URA.RU направило запрос в МВД России по Москве для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

Обновлено в 15:19: в пресс-службе аэропорта подтвердили РИА Новости сообщения об инциденте. Женщина при посадке на рейс в Ереван в «Шереметьево» заявила, что у нее в ручной клади бомба, вызвана полиция, проводятся мероприятия, говорится в сообщении.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все, что известно о теракте в "Крокусе" - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В московском аэропорту Шереметьево пассажирка заявила, что в ее рюкзаке бомба. Об этом сообщил источник telegram-канала «112». «Женщина едва поднялась на борт самолета, вылетающего в Ереван, как вывалила на бортпроводников важную информацию — в ее ручной клади бомба», — говорится в посте, опубликованном в telegram-канале «112». Рейс задержали, на место вызвали полицию. На онлайн-табло Шереметьево указано, что вылет задержан на час. Ранее РИА Новости сообщали, что в аэропорту усилили меры безопасности. URA.RU направило запрос в МВД России по Москве для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. Обновлено в 15:19: в пресс-службе аэропорта подтвердили РИА Новости сообщения об инциденте. Женщина при посадке на рейс в Ереван в «Шереметьево» заявила, что у нее в ручной клади бомба, вызвана полиция, проводятся мероприятия, говорится в сообщении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...