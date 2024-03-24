112: в Шереметьево пассажирка сообщила о бомбе в своем рюкзаке

В московском аэропорту Шереметьево пассажирка заявила, что в ее рюкзаке бомба. Об этом сообщил источник telegram-канала «112».
«Женщина едва поднялась на борт самолета, вылетающего в Ереван, как вывалила на бортпроводников важную информацию — в ее ручной клади бомба», — говорится в посте, опубликованном в telegram-канале «112». Рейс задержали, на место вызвали полицию. На онлайн-табло Шереметьево указано, что вылет задержан на час. Ранее РИА Новости сообщали, что в аэропорту усилили меры безопасности.
URA.RU направило запрос в МВД России по Москве для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
Обновлено в 15:19: в пресс-службе аэропорта подтвердили РИА Новости сообщения об инциденте. Женщина при посадке на рейс в Ереван в «Шереметьево» заявила, что у нее в ручной клади бомба, вызвана полиция, проводятся мероприятия, говорится в сообщении.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.