24 марта 2024
23 марта 2024
22 марта 2024

Новый Уренгой впервые принял участников всероссийской олимпиады

Всероссийская олимпиада школьников впервые проходит в Новом Уренгое
© Служба новостей «URA.RU»
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Старт регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в гимназии № 39. Екатеринбург, гимназия, обучение, егэ, учеба, тест, школа, среднее образование, образование, экзамены, уроки, гиа
В Новом Уренгой начался финал всероссийской олимпиады Фото:

В Новом Уренгое впервые принимают участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории. Об этом сообщила пресс-служба окружного правительства.

«Победители и призеры заключительного этапа поступают в вузы на направление по профилю олимпиады без вступительных испытаний, ямальцы, по инициативе губернатора региона, получают по 300 и 150 тысяч рублей соответственно. Аналогичные выплаты положены и педагогам, подготовившим школьников», — сказано в сообщеннии на официальном сайте правительства ЯНАО.

Для участников олимпиады в газовой столице округа подготовили обширную культурную программу. Школьники смогут посетить различные музейно-образовательные площадки, газовые месторождения, детскую экологическую станцию и Новоуренгойский экологический комплекс. Мероприятия предусмотрены и для сопровождающих — в их числе треннинги, мастер-классы, а также встреча с академиком РАН Сергеем Карповым

Окружные власти отмечают динамичное развитие олимпиадного движения в регионе. Ямал находится в топ-10 регионов России в рейтинге Всероссийской олимпиады школьников. Ранее URA.RU сообщало, о том, как Новый Уренгой готовился принимать участников престижной олимпиады федерального уровня.

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В Новом Уренгое впервые принимают участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории. Об этом сообщила пресс-служба окружного правительства. «Победители и призеры заключительного этапа поступают в вузы на направление по профилю олимпиады без вступительных испытаний, ямальцы, по инициативе губернатора региона, получают по 300 и 150 тысяч рублей соответственно. Аналогичные выплаты положены и педагогам, подготовившим школьников», — сказано в сообщеннии на официальном сайте правительства ЯНАО. Для участников олимпиады в газовой столице округа подготовили обширную культурную программу. Школьники смогут посетить различные музейно-образовательные площадки, газовые месторождения, детскую экологическую станцию и Новоуренгойский экологический комплекс. Мероприятия предусмотрены и для сопровождающих — в их числе треннинги, мастер-классы, а также встреча с академиком РАН Сергеем Карповым Окружные власти отмечают динамичное развитие олимпиадного движения в регионе. Ямал находится в топ-10 регионов России в рейтинге Всероссийской олимпиады школьников. Ранее URA.RU сообщало, о том, как Новый Уренгой готовился принимать участников престижной олимпиады федерального уровня.
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