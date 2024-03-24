Новый Уренгой впервые принял участников всероссийской олимпиады

В Новом Уренгое впервые принимают участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории. Об этом сообщила пресс-служба окружного правительства.
«Победители и призеры заключительного этапа поступают в вузы на направление по профилю олимпиады без вступительных испытаний, ямальцы, по инициативе губернатора региона, получают по 300 и 150 тысяч рублей соответственно. Аналогичные выплаты положены и педагогам, подготовившим школьников», — сказано в сообщеннии на официальном сайте правительства ЯНАО.
Для участников олимпиады в газовой столице округа подготовили обширную культурную программу. Школьники смогут посетить различные музейно-образовательные площадки, газовые месторождения, детскую экологическую станцию и Новоуренгойский экологический комплекс. Мероприятия предусмотрены и для сопровождающих — в их числе треннинги, мастер-классы, а также встреча с академиком РАН Сергеем Карповым
Окружные власти отмечают динамичное развитие олимпиадного движения в регионе. Ямал находится в топ-10 регионов России в рейтинге Всероссийской олимпиады школьников. Ранее URA.RU сообщало, о том, как Новый Уренгой готовился принимать участников престижной олимпиады федерального уровня.
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