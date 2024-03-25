Украина взяла ответственность за атаки по российским НПЗ

25 марта 2024 в 13:45 Размер текста - 17 +

СБУ стояла за атаками на российские НПЗ в ближайшие дни Фото: Таисия Воронцова © URA.RU За атаками на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) стояла Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом заявил глава службы Василий Малюк. «За атаками на российские нефтеперерабатывающие заводы стоит СБУ», — передает Василий Малюк. Сообщение службы опубликовано на их официальном сайте. Глава украинского ведомства уточнил, что Киев продолжает проводить операции на суше и море. Также Малюк заявил о причастности Украины к ударам по Крымскому мосту. Он назвал эти цели «законными». Украина активно атакует НПЗ. Для атак она использует беспилотники. За несколько дней до президентских выборов атаки по российским объектам были наиболее активными. Под удар попадали НПЗ в Сызрани, Самарской области, Краснодарском крае и не только. На днях был вновь атакован завод в Самарской области. На месте происшествия были найдены обломки дрона с тротилом. Также Киев периодически ударяет по российским приграничным территориям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За атаками на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) стояла Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом заявил глава службы Василий Малюк. «За атаками на российские нефтеперерабатывающие заводы стоит СБУ», — передает Василий Малюк. Сообщение службы опубликовано на их официальном сайте. Глава украинского ведомства уточнил, что Киев продолжает проводить операции на суше и море. Также Малюк заявил о причастности Украины к ударам по Крымскому мосту. Он назвал эти цели «законными». Украина активно атакует НПЗ. Для атак она использует беспилотники. За несколько дней до президентских выборов атаки по российским объектам были наиболее активными. Под удар попадали НПЗ в Сызрани, Самарской области, Краснодарском крае и не только. На днях был вновь атакован завод в Самарской области. На месте происшествия были найдены обломки дрона с тротилом. Также Киев периодически ударяет по российским приграничным территориям.