В Киеве признали просьбу США касательно российских НПЗ

Вице-премьер Украины Стефанишина: США просили прекратить обстрелы НПЗ
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В США просили Украину прекратить обстрелы российских НПЗ, но в просьбе было отказано, уточнила Ольга Стефанишина Фото:

Вице премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подтвердила факт обращения к ним со стороны США, чтобы Киев прекратил удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ. Однако она добавила, что несмотря на это, Украина продолжит воевать теми средствами, которые у нее есть сейчас.

«Мы понимаем призыв американских партнеров [прекратить удары по российским НПЗ — прим. URA.RU], но мы воюем теми возможностями, теми ресурсами и теми практиками, которые имеются у нас сегодня», — заявила Ольга Стефанишина, выступая на Киевском форуме безопасности. Трансляция велась на YouTube-канале фонда-основателя форума Open Ukraine.

Ранее журналисты Financial Times писали, что Вашингтон призывал Киев прекратить удары по НПЗ. Украина активно совершала такие удары в период проведения президентских выборов в России. Для атаки ВСУ использовали дроны. В частности, были атакованы НПЗ в Сызрани, Самарской области, Краснодарском крае и не только. Отмечалось, что Минэнерго РФ намерено привлечь комплексы «Панцирь» для защиты заводов от вражеских атак БПЛА, передает телеканал 360.

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Вице премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подтвердила факт обращения к ним со стороны США, чтобы Киев прекратил удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ. Однако она добавила, что несмотря на это, Украина продолжит воевать теми средствами, которые у нее есть сейчас. «Мы понимаем призыв американских партнеров [прекратить удары по российским НПЗ — прим. URA.RU], но мы воюем теми возможностями, теми ресурсами и теми практиками, которые имеются у нас сегодня», — заявила Ольга Стефанишина, выступая на Киевском форуме безопасности. Трансляция велась на YouTube-канале фонда-основателя форума Open Ukraine. Ранее журналисты Financial Times писали, что Вашингтон призывал Киев прекратить удары по НПЗ. Украина активно совершала такие удары в период проведения президентских выборов в России. Для атаки ВСУ использовали дроны. В частности, были атакованы НПЗ в Сызрани, Самарской области, Краснодарском крае и не только. Отмечалось, что Минэнерго РФ намерено привлечь комплексы «Панцирь» для защиты заводов от вражеских атак БПЛА, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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