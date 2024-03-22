В Киеве признали просьбу США касательно российских НПЗ

Вице-премьер Украины Стефанишина: США просили прекратить обстрелы НПЗ

22 марта 2024 в 17:04 Размер текста - 17 +

В США просили Украину прекратить обстрелы российских НПЗ, но в просьбе было отказано, уточнила Ольга Стефанишина Фото: U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Scott Jenkins Вице премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подтвердила факт обращения к ним со стороны США, чтобы Киев прекратил удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ. Однако она добавила, что несмотря на это, Украина продолжит воевать теми средствами, которые у нее есть сейчас. «Мы понимаем призыв американских партнеров [прекратить удары по российским НПЗ — прим. URA.RU], но мы воюем теми возможностями, теми ресурсами и теми практиками, которые имеются у нас сегодня», — заявила Ольга Стефанишина, выступая на Киевском форуме безопасности. Трансляция велась на YouTube-канале фонда-основателя форума Open Ukraine. Ранее журналисты Financial Times писали, что Вашингтон призывал Киев прекратить удары по НПЗ. Украина активно совершала такие удары в период проведения президентских выборов в России. Для атаки ВСУ использовали дроны. В частности, были атакованы НПЗ в Сызрани, Самарской области, Краснодарском крае и не только. Отмечалось, что Минэнерго РФ намерено привлечь комплексы «Панцирь» для защиты заводов от вражеских атак БПЛА, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вице премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подтвердила факт обращения к ним со стороны США, чтобы Киев прекратил удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ. Однако она добавила, что несмотря на это, Украина продолжит воевать теми средствами, которые у нее есть сейчас. «Мы понимаем призыв американских партнеров [прекратить удары по российским НПЗ — прим. URA.RU], но мы воюем теми возможностями, теми ресурсами и теми практиками, которые имеются у нас сегодня», — заявила Ольга Стефанишина, выступая на Киевском форуме безопасности. Трансляция велась на YouTube-канале фонда-основателя форума Open Ukraine. Ранее журналисты Financial Times писали, что Вашингтон призывал Киев прекратить удары по НПЗ. Украина активно совершала такие удары в период проведения президентских выборов в России. Для атаки ВСУ использовали дроны. В частности, были атакованы НПЗ в Сызрани, Самарской области, Краснодарском крае и не только. Отмечалось, что Минэнерго РФ намерено привлечь комплексы «Панцирь» для защиты заводов от вражеских атак БПЛА, передает телеканал 360.