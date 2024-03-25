В Самарской области, где ВСУ атаковали нефтезавод, найден дрон с тротилом

25 марта 2024 в 11:19 Размер текста - 17 +

Аппарат самолетного типа лежал в 40 метрах от завода. Фото: Министерство обороны Великобритании Дрон с 50 кг тротила обнаружен в лесу недалеко от Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Самарской области, где накануне произошел взрыв и пожар. Аппарат самолетного типа лежал в 40 метрах от завода. Беспилотник обезвредили и уничтожили, сообщает telegram-канал Mash. «Дрон с 50 кг тротила обнаружили в лесу недалеко от Новокуйбышевского НПЗ в Самарской области. Ночью 23 марта объект атаковали несколько БПЛА — там горела колонна первичной переработки нефти», — сообщает источник. Беспилотник нашли вечером, примерно в сорока метрах от завода, когда прочесывали территорию в лесу неподалеку от происшествия. По данным Mash, это дрон самолетного типа, размах крыльев — три метра. На корпусе прикреплена металлическая капсула с 50 кг взрывчатки. Источник предполагает, что посадили его силами радиоэлектронной борьбы. Находку обезвредили и уничтожили. Как ранее сообщал Mash, пожар произошел на НПЗ рядом с городом Новокуйбышевск в Самарской области. По сообщениям очевидцев, перед этим был слышен звук мотора и громкий хлопок Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дрон с 50 кг тротила обнаружен в лесу недалеко от Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Самарской области, где накануне произошел взрыв и пожар. Аппарат самолетного типа лежал в 40 метрах от завода. Беспилотник обезвредили и уничтожили, сообщает telegram-канал Mash. «Дрон с 50 кг тротила обнаружили в лесу недалеко от Новокуйбышевского НПЗ в Самарской области. Ночью 23 марта объект атаковали несколько БПЛА — там горела колонна первичной переработки нефти», — сообщает источник. Беспилотник нашли вечером, примерно в сорока метрах от завода, когда прочесывали территорию в лесу неподалеку от происшествия. По данным Mash, это дрон самолетного типа, размах крыльев — три метра. На корпусе прикреплена металлическая капсула с 50 кг взрывчатки. Источник предполагает, что посадили его силами радиоэлектронной борьбы. Находку обезвредили и уничтожили. Как ранее сообщал Mash, пожар произошел на НПЗ рядом с городом Новокуйбышевск в Самарской области. По сообщениям очевидцев, перед этим был слышен звук мотора и громкий хлопок