В Самарской области, где ВСУ атаковали нефтезавод, найден дрон с тротилом

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Вооруженные силы Великобритании. stock, бпла, бла,  дрон,  stock
Аппарат самолетного типа лежал в 40 метрах от завода. Фото:

Дрон с 50 кг тротила обнаружен в лесу недалеко от Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Самарской области, где накануне произошел взрыв и пожар. Аппарат самолетного типа лежал в 40 метрах от завода. Беспилотник обезвредили и уничтожили, сообщает telegram-канал Mash.

«Дрон с 50 кг тротила обнаружили в лесу недалеко от Новокуйбышевского НПЗ в Самарской области. Ночью 23 марта объект атаковали несколько БПЛА — там горела колонна первичной переработки нефти», — сообщает источник. Беспилотник нашли вечером, примерно в сорока метрах от завода, когда прочесывали территорию в лесу неподалеку от происшествия.

По данным Mash, это дрон самолетного типа, размах крыльев — три метра. На корпусе прикреплена металлическая капсула с 50 кг взрывчатки. Источник предполагает, что посадили его силами радиоэлектронной борьбы. Находку обезвредили и уничтожили.

Как ранее сообщал Mash, пожар произошел на НПЗ рядом с городом Новокуйбышевск в Самарской области. По сообщениям очевидцев, перед этим был слышен звук мотора и громкий хлопок

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Дрон с 50 кг тротила обнаружен в лесу недалеко от Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Самарской области, где накануне произошел взрыв и пожар. Аппарат самолетного типа лежал в 40 метрах от завода. Беспилотник обезвредили и уничтожили, сообщает telegram-канал Mash. «Дрон с 50 кг тротила обнаружили в лесу недалеко от Новокуйбышевского НПЗ в Самарской области. Ночью 23 марта объект атаковали несколько БПЛА — там горела колонна первичной переработки нефти», — сообщает источник. Беспилотник нашли вечером, примерно в сорока метрах от завода, когда прочесывали территорию в лесу неподалеку от происшествия. По данным Mash, это дрон самолетного типа, размах крыльев — три метра. На корпусе прикреплена металлическая капсула с 50 кг взрывчатки. Источник предполагает, что посадили его силами радиоэлектронной борьбы. Находку обезвредили и уничтожили. Как ранее сообщал Mash, пожар произошел на НПЗ рядом с городом Новокуйбышевск в Самарской области. По сообщениям очевидцев, перед этим был слышен звук мотора и громкий хлопок
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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