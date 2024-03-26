VK, «Ростелеком», «Росатом» и МТС хотят купить разработчиков операционных систем

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По мнению экспертов, VK хочет создать собственные экосистемы IT-продуктов Фото:

VK, «Ростелеком», «Росатом» и МТС заинтересовались покупкой отечественных разработчиков операционных систем. Сейчас рассматриваются «Базальт СПО», «Ред Софт», ГК «Астра» и НТЦ ИТ РОСА, поделились топ-менеджеры на IT-рынке.

«VK, „Ростелеком“, „Росатом“ и МТС заинтересованы в покупке отечественных разработчиков операционных систем. … Переговоры идут с компаниями „Базальт СПО“, „Астра“, „Ред Софт“ и НТЦ ИТ РОСА», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на топ-менеджеров.

Менеджеры на IT-рынке считают, что такой интерес у крупных компаний возник из-за желания наладить или создать собственные экосистемы IT-продуктов. По их мнению, эти продукты будут не полные, если в портфеле нет операционных систем.

Отечественные операционные системы высоко оценили в Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт». По их мнению, сложности могут возникнуть лишь с софтом для мобильных устройств, передает телеканал 360.

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VK, «Ростелеком», «Росатом» и МТС заинтересовались покупкой отечественных разработчиков операционных систем. Сейчас рассматриваются «Базальт СПО», «Ред Софт», ГК «Астра» и НТЦ ИТ РОСА, поделились топ-менеджеры на IT-рынке. «VK, „Ростелеком“, „Росатом“ и МТС заинтересованы в покупке отечественных разработчиков операционных систем. … Переговоры идут с компаниями „Базальт СПО“, „Астра“, „Ред Софт“ и НТЦ ИТ РОСА», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на топ-менеджеров. Менеджеры на IT-рынке считают, что такой интерес у крупных компаний возник из-за желания наладить или создать собственные экосистемы IT-продуктов. По их мнению, эти продукты будут не полные, если в портфеле нет операционных систем. Отечественные операционные системы высоко оценили в Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт». По их мнению, сложности могут возникнуть лишь с софтом для мобильных устройств, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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