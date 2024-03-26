Гладков: в результате атаки ВСУ по Белгороду пострадало два человека

Над Белгородом и Белгородским районом активирована система противовоздушной обороны, которая сбила 13 воздушных целей, направлявшихся к городу. В результате атаки пострадали два человека. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«По предварительной информации, в поселке Дубовое двое человек пострадали. У одного мужчины закрытая черепно-мозговая травма с открытой раной левой височной области и слепое проникающее осколочное ранение живота. У второго пострадавшего — закрытая черепно-мозговая травма», —
Пострадавшие уже доставлены бригадами скорой помощи в городскую больницу №2 Белгорода, где им оказывается необходимая медицинская помощь. В результате атаки в поселке Дубовое повреждены 20 частных домов и одна хозяйственная постройка. Оперативные и аварийные службы работают на месте происшествия, а обход территории будет продолжен при дневном свете.
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