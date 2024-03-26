Гладков: в результате атаки ВСУ по Белгороду пострадало два человека

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, гладков вячеслав
При атаке по Белгородской области пострадало два человека, заявил Гладков Фото:
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Над Белгородом и Белгородским районом активирована система противовоздушной обороны, которая сбила 13 воздушных целей, направлявшихся к городу. В результате атаки пострадали два человека. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, в поселке Дубовое двое человек пострадали. У одного мужчины закрытая черепно-мозговая травма с открытой раной левой височной области и слепое проникающее осколочное ранение живота. У второго пострадавшего — закрытая черепно-мозговая травма», — сообщил Гладков у себя в telegram-канале.

Пострадавшие уже доставлены бригадами скорой помощи в городскую больницу №2 Белгорода, где им оказывается необходимая медицинская помощь. В результате атаки в поселке Дубовое повреждены 20 частных домов и одна хозяйственная постройка. Оперативные и аварийные службы работают на месте происшествия, а обход территории будет продолжен при дневном свете.

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Над Белгородом и Белгородским районом активирована система противовоздушной обороны, которая сбила 13 воздушных целей, направлявшихся к городу. В результате атаки пострадали два человека. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «По предварительной информации, в поселке Дубовое двое человек пострадали. У одного мужчины закрытая черепно-мозговая травма с открытой раной левой височной области и слепое проникающее осколочное ранение живота. У второго пострадавшего — закрытая черепно-мозговая травма», — сообщил Гладков у себя в telegram-канале. Пострадавшие уже доставлены бригадами скорой помощи в городскую больницу №2 Белгорода, где им оказывается необходимая медицинская помощь. В результате атаки в поселке Дубовое повреждены 20 частных домов и одна хозяйственная постройка. Оперативные и аварийные службы работают на месте происшествия, а обход территории будет продолжен при дневном свете.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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