В Турции считают, что теракт в «Крокусе» помогала готовить иностранная разведка

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Теракт в Крокус Сити Холл. 22 марта 2024. Московская область, пожар, крокус-сити, теракт в крокус сити
Омер Челик заявил, что теракт в «Крокусе» произошел при поддержке иностранных спонсоров Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье могла помочь подготовить иностранная разведка. Трагедия подобного масштаба не произошла бы без поддержки спонсоров. Об этом сообщил официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик.

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«Речь идет об очень большом зале, нужно знать, как туда попасть, должен быть тот, кто покажет это. Представьте себе, нужно организовать группу приехавших с Ближнего Востока в поисках работы людей, и вдруг они оказываются профессионалами… Этот теракт не произошел бы без разведывательной поддержки [иностранного] государства», — передает NTV слова Челика. Он добавил, что у подобных трагедий есть спонсоры, «Исламское государство» (запрещенная в РФ террористическая группировка) не могла провести его в одиночку.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что официальных версий по поводу теракта пока не озвучивалось. По его словам, нужно ждать и набраться терпения. Следователи и спецслужбы работают над окончательными выводами по трагедии, передает телеканал 360.

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Теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье могла помочь подготовить иностранная разведка. Трагедия подобного масштаба не произошла бы без поддержки спонсоров. Об этом сообщил официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик. «Речь идет об очень большом зале, нужно знать, как туда попасть, должен быть тот, кто покажет это. Представьте себе, нужно организовать группу приехавших с Ближнего Востока в поисках работы людей, и вдруг они оказываются профессионалами… Этот теракт не произошел бы без разведывательной поддержки [иностранного] государства», — передает NTV слова Челика. Он добавил, что у подобных трагедий есть спонсоры, «Исламское государство» (запрещенная в РФ террористическая группировка) не могла провести его в одиночку. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что официальных версий по поводу теракта пока не озвучивалось. По его словам, нужно ждать и набраться терпения. Следователи и спецслужбы работают над окончательными выводами по трагедии, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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