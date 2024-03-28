В Турции считают, что теракт в «Крокусе» помогала готовить иностранная разведка

28 марта 2024 в 16:10 Размер текста - 17 +

Омер Челик заявил, что теракт в «Крокусе» произошел при поддержке иностранных спонсоров Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье могла помочь подготовить иностранная разведка. Трагедия подобного масштаба не произошла бы без поддержки спонсоров. Об этом сообщил официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик. Статья по теме «Заказчики теракта в „Крокусе“ реанимировали ИГИЛ*» «Речь идет об очень большом зале, нужно знать, как туда попасть, должен быть тот, кто покажет это. Представьте себе, нужно организовать группу приехавших с Ближнего Востока в поисках работы людей, и вдруг они оказываются профессионалами… Этот теракт не произошел бы без разведывательной поддержки [иностранного] государства», — передает NTV слова Челика. Он добавил, что у подобных трагедий есть спонсоры, «Исламское государство» (запрещенная в РФ террористическая группировка) не могла провести его в одиночку. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что официальных версий по поводу теракта пока не озвучивалось. По его словам, нужно ждать и набраться терпения. Следователи и спецслужбы работают над окончательными выводами по трагедии, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье могла помочь подготовить иностранная разведка. Трагедия подобного масштаба не произошла бы без поддержки спонсоров. Об этом сообщил официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик. «Речь идет об очень большом зале, нужно знать, как туда попасть, должен быть тот, кто покажет это. Представьте себе, нужно организовать группу приехавших с Ближнего Востока в поисках работы людей, и вдруг они оказываются профессионалами… Этот теракт не произошел бы без разведывательной поддержки [иностранного] государства», — передает NTV слова Челика. Он добавил, что у подобных трагедий есть спонсоры, «Исламское государство» (запрещенная в РФ террористическая группировка) не могла провести его в одиночку. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что официальных версий по поводу теракта пока не озвучивалось. По его словам, нужно ждать и набраться терпения. Следователи и спецслужбы работают над окончательными выводами по трагедии, передает телеканал 360.