«Заказчики теракта в „Крокусе“ реанимировали ИГИЛ*»

Востоковед Арсений Григорьев — о роли Киева, США и Турции и о выборе исполнителей

28 марта 2024 в 08:00 Размер текста - 17 +

Востоковед Арсений Григорьев считает, что заказчики теракта в «Крокус Сити Холле» реанимировали ИГИЛ* Фото: Роман Наумов © URA.RU статья из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» До выяснения всех обстоятельств теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» утверждать о причастности тех или иных структур к трагедии рано. Вместе с тем, по мнению руководителя департамента стран Азии и Африки Института политических исследований Арсения Григорьева, официально полученная информация позволяет силовикам выделить признаки причастности и ИГИЛ, и Киева. Общее в обоих случаях одно: исполнители для организаторов были просто расходным материалом. Подробнее — в интервью URA.RU. — Арсений Олегович, уже в первые часы после теракта в «Крокусе» США стали разгонять информацию о причастности ИГИЛ. Тут же ИГИЛ взяло на себя ответственность. Президент Владимир Путин 25 марта заявил об исламском следе, но все ниточки ведут в Киев. Из известного — что указывает на ИГИЛ, что на Киев? Трагедия разыгралась в Москве вечером 22 марта Фото: Роман Наумов © URA.RU — Для ИГ* сценарий атаки на «Крокус» действительно новый. Характер ее организации наводит на подозрение о наличии третьей стороны. Судя по профессиональному характеру планирования теракта, к его подготовке приложили руку люди, владеющие серьезными организационными возможностями, как минимум, способные организовать схрон немалого количества оружия. Допускаю, что теракт был полностью спланирован силами, не имеющими прямого отношения к ИГ, но передан ИГ на аутсорс в обмен на гарантированный пиар, денежное вознаграждение в криптовалюте и, по сути, право на реинкарнацию в международной политической повестке. До сих пор мы представляли ИГ как сильно ослабленную структуру. ИГ понесло серьезные потери в Сирии и Ираке, на время растеряла сторонников из-за заметного ослабления пропагандистской деятельности и финансовых проблем. В последние годы ИГ старалось «примазаться» к любому «бесхозному» происшествию и хоть как-то вернуть себе былую славу в медийном пространстве. В организации, например, теракта, в котором погиб военкор Владлен Татарский, Киев признался Фото: Владимир Андреев © URA.RU Радикальная экстремистская риторика и террористические методы украинских спецслужб позволяют следствию выдвигать киевский режим на роль главного подозреваемого в организации теракта в «Крокусе». На днях СБУ косвенно признало, что теракт на Крымском мосту и взрыв в питерском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский — операции украинских спецслужб. Глава ГУР Кирилл Буданов и другие высокопоставленные силовики неоднократно обещали «перенести войну на территорию России». Рейды украинских прокси-отрядов, бесцельные обстрелы Белгорода, Донецка носят все признаки террористических методов ведения борьбы. — То есть Киев вполне мог завербовать исполнителей и в этот раз? Признанная террористкой Дарья Трепова получила срок в 27 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Исполнителей терактов и диверсий украинские спецслужбы вербуют из числа идейных противников российской власти. Сторонники прозападной позиции и исламисты — первые на очереди. Исполнитель — расходный биоматериал. Умрет или будет арестован — заказчику и организатору безразлично. Организаторам «на удаленке» проще всего их найти именно в местах повышенной концентрации единомышленников, то есть в тематических сообществах на просторах сети. Исполнительница теракта в Петербурге Дарья Трепова, например, не демонстрирует признаков религиозного фанатизма, но была использована по похожей схеме. Но идейные исполнители всегда предпочтительны: идеология побеждает критическое мышление. А финансовый фактор облегчает вербовку. Если раньше для осуществления теракта нужны были смертники, поскольку исполнитель, как правило, имел прямой контакт с организатором, то современные технологии позволяют сепарироваться от исполнителя за анонимностью в сети и тем самым запутать следы. — Почему выбраны граждане Таджикистана? Таджикистан стал для ИГИЛ* окном в Россию Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Таджикистан стал для ИГИЛ окном в РФ. Беднейшая страна средней Азии, а значит, богатая на вербовочный материал. Имеет безвизовый режим с Россией. То есть массы неграмотных, очень пластичных и податливых в идеологической накачке людей беспрепятственно проникают в Россию под видом рабочей силы, осваиваются, смешиваются с другими мигрантами. Здесь они продолжают идеологически подпитываться в первую очередь через интернет, потому что сеть подпольных медресе сильно пострадала в результате контртеррористических мероприятий российских силовиков. — Официальная версия об украинском следе, в целом, объясняет, почему этот теракт был совершен в Москве. Если допустить, что Киев не имеет отношения к трагедии, а организатор — ИГИЛ, почему Москва? — Кто бы ни был организатором, это классическая террористическая логика: удар должен быть нанесен в самое чувствительное место. Столичный лоск и образ жизни — визитная карточка и витрина заслуг российской власти. В непростых реалиях СВО Москва продолжает сохранять репутацию самого безопасного и благополучного города страны, продолжающего бурное развитие. Новость по теме Число погибших в «Крокусе» достигло 140 Этот факт начал превращаться в аргумент мягкой силы в международной информационной среде: в условиях санкций и масштабных боевых действий в рамках СВО россияне продолжают ходить на концерты, посещать массовые мероприятия в ощущении полной безопасности. А как еще «перенести войну на территорию России», если конвенциональные аргументы исчерпаны? — В прошлом году в Бишкеке на саммите СНГ, после — на саммите ОДКБ в Минске президент Путин говорил о террористических угрозах. Сейчас уровень этих угроз вырос для всех наших партнеров, а если говорить шире, не только партнеров? Или это касается только России? От терроризма не застрахован ни один город в мире, считает Арсений Григорьев Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Не только России, хотя в нашем случае есть все основания полагать, что ИГ действовало как прокси-инструмент в руках неких сил, реально заинтересованных в потрясениях в РФ. Вряд ли этот теракт решил финансовые проблемы ИГ, но может решить их в перспективе, если увеличится поток заказов на услуги под чужим флагом. Произошедшее создало прецедент: используются новые методы террористической активности, которую ИГ, расширив свои возможности по результатам громогласного возвращения на арену, может применить уже в широком поле как в работе на заказ, так и собственных целях. Ветер международного терроризма довольно переменчив, и вчерашний заказчик завтра может стать жертвой. Анкара, Париж, Брюссель и Нью-Йорк — живые этому свидетели. — Появилась информация, что двое из задержанных террористов прошли обучение в лагере боевиков под Стамбулом. Как вы считаете, почему Турция? Затеряться в Турции радикалам-исламистам не сложно, считает эксперт Фото: Георгий Бергал © URA.RU — В мусульманской стране исламскому радикалу затеряться проще. Турция не просто не исключение, она, увы, часто служит убежищем для исламистов. Многие из интернет-проповедников, в том числе отметившихся призывами к беспорядкам в мусульманских регионах России в период мобилизации и начала израильской операции в Секторе Газа, проживают именно в Турции. С точки зрения турецкого права своей проповеднической деятельностью они никак не нарушают местные законы. — Означает ли это, что турецкие спецслужбы «проспали»? — Нужно понимать: исламистские радикальные сетевые структуры на всех этапах своего существования сотрудничали с государственными структурами разных стран. Просто исламистские структуры в обмен на неприкосновенность, одновременно находясь под колпаком спецслужб, могут оказывать различные прокси-услуги в интересах этих самых спецслужб. По сути, в период своего могущества исламистские структуры реализуют контрабандные товары, наркотики и нефть по территории сопредельных стран, а в период упадка — берут работу на фрилансе. Своего рода — ЧВК, только с определенным преимуществом: сетевой характер организации и современные технологии позволяют надежно путать следы. Поэтому как заказчик, так и организатор современных терактов совсем необязательно должны разделять ценности и религиозные чувства исполнителя. — Турецкие власти могут знать организаторов? — Даже если часть исполнителей проходила подготовку в Турции, это не означает, что турецким властям известен организатор. Впрочем, это не означает и обратного: вполне в силах спецслужб установить и место лагеря, и время, и географию пребывания, и контакты отдельного персонажа. Давая убежище радикалам, принимающее государство с развитыми спецслужбами (а Турция именно такое государство), вряд ли не осознает направленность их действий. — Но в нашем случае, это может иметь и политические последствия… В расследовании теракта и причастных к нему заинтересованы и Россия, и Турция — слишком многое связывает две страны с точки зрения экономики Фото: Ритис Бараускас © URA.RU — Для России — это серьезная проблема: Турция — традиционный экономический партнер, отношения между лидерами стран конструктивные и взаимоуважительные. Но вместе с тем Турция — стратегический конкурент России в целом ряде регионов Закавказья, Западного Черноморья, Ближнего Востока, где Турция увеличивает свое присутствие и претендует на звание регионального гегемона. Она создает вызовы позициям России на Южном Кавказе, в Сирии и даже в Украине. Президент Эрдоган сам исламист по своей политической биографии и хорошо понимает силу религиозной власти, часто разыгрывая исламскую карту в политической борьбе. Время от времени он примеряет на себя чалму халифа всех мусульман. Турция в силу географии и религиозного фактора — уязвимая цель для международного терроризма. Она неоднократно становилась его жертвой и, видимо, исходит из соображений, что, если некоторые процессы нельзя предотвратить, их можно взять под колпак и время от времени контролируемо использовать как инструмент и даже аргумент в международной политике. — Известно, что часть группировок ИГИЛ находятся на севере Афганистана. Есть ли у них какая-то связь с разведкой США? Как-то слишком быстро американцы заявили о причастности ИГИЛ… — Повторюсь: подобные структуры имеют сетевой характер. Они давно вышли за пределы государственных границ. Афганистан был временным и довольно комфортным прибежищем для ИГИЛ в период американского присутствия. Период американского присутствия характеризовался полным безвластием в Афганистане. Кабул не контролировал гигантские территории с разветвленной инфраструктурой, доставшейся в наследство от первого поколения афганских джихадистов, которые вели газават (священную войну против неверных, — ред.) против советских войск за счет американских спецслужб. ИГИЛ еще до прихода Талибана** к власти вступил в противостояние с Кабулом. Ослабленный разгромом своего основного актива в Сирии и Ираке ИГИЛ уже не мог оспорить воцарение Талибана. — Группировки подпитываются за счет жителей Таджикистана? В Афганистане таджики — вторая по численности этническая группа… Жители бедных стран — самый подходящий «расходный материал» для организаторов любого теракта, считает Григорьев Фото: Илья Московец © URA.RU — В ряды джихадистов постоянно поставляются рекруты, благодаря специфике Афганистана: богатые традиции партизанской борьбы, нищета. Особенности рельефа позволили им затаиться в подполье и оттуда время от времени организовывать теракты против талибов и оставшихся в стране дипмиссий. А часть актива была переведена или уже завербована в Таджикистане, который давно является крупным поставщиком живой силы в радикальные структуры. Отголоски гражданской войны и, как результат, неполный контроль Душанбе над своими территориями позволили радикалам закрепиться в удаленных уголках страны, развивать свои структуры и пополнять свои ряды из числа местных нищих и необразованных жителей. — По реакции США как-то можно судить если не о причастности, то об осведомленности западных спецслужб о теракте? Статья по теме Путин ответил на главный вызов заказчиков теракта в Москве — Здесь более показательны предупреждения перед терактами по линии посольств и спецслужб. ФСБ заявила об общем характере предупреждений, то есть никакой конкретики от западных партнеров не последовало. Если их агентура так плотно внедрена в террористические структуры, что знает о подготовке терактов, то должна знать и детали, и должна способствовать предотвращению теракта. Судя по заявлениям директора ФСБ, реальной помощи в предотвращении не последовало. Отсюда вопрос: на каком уровне все-таки западная агентура внедрена в эти организации, и, может быть, степень их информированности об этапах и географии задуманного была выше заявленной. * ИГИЛ, ИГ — запрещенная в России террористическая организация **Талибан, талибы — запрещенное в России террористическое движение Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

До выяснения всех обстоятельств теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» утверждать о причастности тех или иных структур к трагедии рано. Вместе с тем, по мнению руководителя департамента стран Азии и Африки Института политических исследований Арсения Григорьева, официально полученная информация позволяет силовикам выделить признаки причастности и ИГИЛ, и Киева. Общее в обоих случаях одно: исполнители для организаторов были просто расходным материалом. Подробнее — в интервью URA.RU. — Арсений Олегович, уже в первые часы после теракта в «Крокусе» США стали разгонять информацию о причастности ИГИЛ. Тут же ИГИЛ взяло на себя ответственность. Президент Владимир Путин 25 марта заявил об исламском следе, но все ниточки ведут в Киев. Из известного — что указывает на ИГИЛ, что на Киев? — Для ИГ* сценарий атаки на «Крокус» действительно новый. Характер ее организации наводит на подозрение о наличии третьей стороны. Судя по профессиональному характеру планирования теракта, к его подготовке приложили руку люди, владеющие серьезными организационными возможностями, как минимум, способные организовать схрон немалого количества оружия. До сих пор мы представляли ИГ как сильно ослабленную структуру. ИГ понесло серьезные потери в Сирии и Ираке, на время растеряла сторонников из-за заметного ослабления пропагандистской деятельности и финансовых проблем. В последние годы ИГ старалось «примазаться» к любому «бесхозному» происшествию и хоть как-то вернуть себе былую славу в медийном пространстве. Радикальная экстремистская риторика и террористические методы украинских спецслужб позволяют следствию выдвигать киевский режим на роль главного подозреваемого в организации теракта в «Крокусе». На днях СБУ косвенно признало, что теракт на Крымском мосту и взрыв в питерском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский — операции украинских спецслужб. Глава ГУР Кирилл Буданов и другие высокопоставленные силовики неоднократно обещали «перенести войну на территорию России». Рейды украинских прокси-отрядов, бесцельные обстрелы Белгорода, Донецка носят все признаки террористических методов ведения борьбы. — То есть Киев вполне мог завербовать исполнителей и в этот раз? — Исполнителей терактов и диверсий украинские спецслужбы вербуют из числа идейных противников российской власти. Сторонники прозападной позиции и исламисты — первые на очереди. Исполнитель — расходный биоматериал. Умрет или будет арестован — заказчику и организатору безразлично. Организаторам «на удаленке» проще всего их найти именно в местах повышенной концентрации единомышленников, то есть в тематических сообществах на просторах сети. Исполнительница теракта в Петербурге Дарья Трепова, например, не демонстрирует признаков религиозного фанатизма, но была использована по похожей схеме. Но идейные исполнители всегда предпочтительны: идеология побеждает критическое мышление. А финансовый фактор облегчает вербовку. Если раньше для осуществления теракта нужны были смертники, поскольку исполнитель, как правило, имел прямой контакт с организатором, то современные технологии позволяют сепарироваться от исполнителя за анонимностью в сети и тем самым запутать следы. — Почему выбраны граждане Таджикистана? — Таджикистан стал для ИГИЛ окном в РФ. Беднейшая страна средней Азии, а значит, богатая на вербовочный материал. Имеет безвизовый режим с Россией. То есть массы неграмотных, очень пластичных и податливых в идеологической накачке людей беспрепятственно проникают в Россию под видом рабочей силы, осваиваются, смешиваются с другими мигрантами. Здесь они продолжают идеологически подпитываться в первую очередь через интернет, потому что сеть подпольных медресе сильно пострадала в результате контртеррористических мероприятий российских силовиков. — Официальная версия об украинском следе, в целом, объясняет, почему этот теракт был совершен в Москве. Если допустить, что Киев не имеет отношения к трагедии, а организатор — ИГИЛ, почему Москва? Этот факт начал превращаться в аргумент мягкой силы в международной информационной среде: в условиях санкций и масштабных боевых действий в рамках СВО россияне продолжают ходить на концерты, посещать массовые мероприятия в ощущении полной безопасности. А как еще «перенести войну на территорию России», если конвенциональные аргументы исчерпаны? — В прошлом году в Бишкеке на саммите СНГ, после — на саммите ОДКБ в Минске президент Путин говорил о террористических угрозах. Сейчас уровень этих угроз вырос для всех наших партнеров, а если говорить шире, не только партнеров? Или это касается только России? — Не только России, хотя в нашем случае есть все основания полагать, что ИГ действовало как прокси-инструмент в руках неких сил, реально заинтересованных в потрясениях в РФ. Вряд ли этот теракт решил финансовые проблемы ИГ, но может решить их в перспективе, если увеличится поток заказов на услуги под чужим флагом. Произошедшее создало прецедент: используются новые методы террористической активности, которую ИГ, расширив свои возможности по результатам громогласного возвращения на арену, может применить уже в широком поле как в работе на заказ, так и собственных целях. Ветер международного терроризма довольно переменчив, и вчерашний заказчик завтра может стать жертвой. Анкара, Париж, Брюссель и Нью-Йорк — живые этому свидетели. — Появилась информация, что двое из задержанных террористов прошли обучение в лагере боевиков под Стамбулом. Как вы считаете, почему Турция? — В мусульманской стране исламскому радикалу затеряться проще. Турция не просто не исключение, она, увы, часто служит убежищем для исламистов. Многие из интернет-проповедников, в том числе отметившихся призывами к беспорядкам в мусульманских регионах России в период мобилизации и начала израильской операции в Секторе Газа, проживают именно в Турции. С точки зрения турецкого права своей проповеднической деятельностью они никак не нарушают местные законы. — Означает ли это, что турецкие спецслужбы «проспали»? — Нужно понимать: исламистские радикальные сетевые структуры на всех этапах своего существования сотрудничали с государственными структурами разных стран. Просто исламистские структуры в обмен на неприкосновенность, одновременно находясь под колпаком спецслужб, могут оказывать различные прокси-услуги в интересах этих самых спецслужб. — Турецкие власти могут знать организаторов? — Даже если часть исполнителей проходила подготовку в Турции, это не означает, что турецким властям известен организатор. Впрочем, это не означает и обратного: вполне в силах спецслужб установить и место лагеря, и время, и географию пребывания, и контакты отдельного персонажа. Давая убежище радикалам, принимающее государство с развитыми спецслужбами (а Турция именно такое государство), вряд ли не осознает направленность их действий. — Но в нашем случае, это может иметь и политические последствия… — Для России — это серьезная проблема: Турция — традиционный экономический партнер, отношения между лидерами стран конструктивные и взаимоуважительные. Но вместе с тем Турция — стратегический конкурент России в целом ряде регионов Закавказья, Западного Черноморья, Ближнего Востока, где Турция увеличивает свое присутствие и претендует на звание регионального гегемона. Она создает вызовы позициям России на Южном Кавказе, в Сирии и даже в Украине. Президент Эрдоган сам исламист по своей политической биографии и хорошо понимает силу религиозной власти, часто разыгрывая исламскую карту в политической борьбе. Время от времени он примеряет на себя чалму халифа всех мусульман. — Известно, что часть группировок ИГИЛ находятся на севере Афганистана. Есть ли у них какая-то связь с разведкой США? Как-то слишком быстро американцы заявили о причастности ИГИЛ… — Повторюсь: подобные структуры имеют сетевой характер. Они давно вышли за пределы государственных границ. Афганистан был временным и довольно комфортным прибежищем для ИГИЛ в период американского присутствия. Период американского присутствия характеризовался полным безвластием в Афганистане. Кабул не контролировал гигантские территории с разветвленной инфраструктурой, доставшейся в наследство от первого поколения афганских джихадистов, которые вели газават (священную войну против неверных, — ред.) против советских войск за счет американских спецслужб. ИГИЛ еще до прихода Талибана** к власти вступил в противостояние с Кабулом. Ослабленный разгромом своего основного актива в Сирии и Ираке ИГИЛ уже не мог оспорить воцарение Талибана. — Группировки подпитываются за счет жителей Таджикистана? В Афганистане таджики — вторая по численности этническая группа… — В ряды джихадистов постоянно поставляются рекруты, благодаря специфике Афганистана: богатые традиции партизанской борьбы, нищета. Особенности рельефа позволили им затаиться в подполье и оттуда время от времени организовывать теракты против талибов и оставшихся в стране дипмиссий. А часть актива была переведена или уже завербована в Таджикистане, который давно является крупным поставщиком живой силы в радикальные структуры. Отголоски гражданской войны и, как результат, неполный контроль Душанбе над своими территориями позволили радикалам закрепиться в удаленных уголках страны, развивать свои структуры и пополнять свои ряды из числа местных нищих и необразованных жителей. — По реакции США как-то можно судить если не о причастности, то об осведомленности западных спецслужб о теракте? — Здесь более показательны предупреждения перед терактами по линии посольств и спецслужб. ФСБ заявила об общем характере предупреждений, то есть никакой конкретики от западных партнеров не последовало. Если их агентура так плотно внедрена в террористические структуры, что знает о подготовке терактов, то должна знать и детали, и должна способствовать предотвращению теракта. Судя по заявлениям директора ФСБ, реальной помощи в предотвращении не последовало. Отсюда вопрос: на каком уровне все-таки западная агентура внедрена в эти организации, и, может быть, степень их информированности об этапах и географии задуманного была выше заявленной. * ИГИЛ, ИГ — запрещенная в России террористическая организация **Талибан, талибы — запрещенное в России террористическое движение