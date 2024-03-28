Росфинмониторинг внес напавших на «Крокус» в список террористов и экстремистов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Теракт в Крокус Сити Холл. 22 марта 2024. Московская область, теракт, оцепление, крокус-сити
Росфинмониторинг внес Файзова, Мирзоева, Рачабализода и Фаридуни в список экстремистов Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла четырех напавших на подмосковный «Крокус сити холл» в список экстремистов и террористов. Об этом говорится на сайте службы.

  • Первый обвиняемый в списке Росфинмониторинга — Мухаммадсобир Зокирчонович Файзов.

В суде он сообщил, что ему 19 лет и он является гражданином Таджикистана. Образование у мужчины среднее, он временно не работает. Раньше его местом работы был барбершоп в Иваново.

  • Второй обвиняемый — Далерджон Баротович Мирзоев.

В ходе заседания в суде он рассказал, что ему 32 года, он также является гражданином Таджикистана. У него есть четверо несовершеннолетних детей. В России он был временно зарегистрирован на срок в три месяца, но он уже истек. В качестве меры пресечения суд избрал ему арест, сам Мирзоев полностью признал свою вину.

  • Третий обвиняемый — Саидакрами Муродали Рачабализода.

Ему 30 лет, у него есть жена и ребенок. На данный момент мужчина не работает и не имеет образования. Задержанный признал свою вину.

  • Четвертый обвиняемый — Шамсидин Фаридуни.

Мужчине 25 лет, он является гражданином Таджикистана. У него есть жена и восьмимесячный ребенок. В суде выяснилось, что он был зарегистрирован в к Красногорске и работал в Подольске.

Теракт на «Крокус сити холл» в Подмосковье был совершен 22 марта. В результате этого погибло 143 человека. По заявлению министра здравоохранения России Михаила Мурашко, 76 пострадавших выписали из больниц. Среди них есть один ребенок. В правоохранительных органах отметили, что напавшие на концертный зал террористы были под действием наркотических или психотропных веществ. На данный момент с помощью экспертизы устанавливается конкретное вещество, передает «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла четырех напавших на подмосковный «Крокус сити холл» в список экстремистов и террористов. Об этом говорится на сайте службы. В суде он сообщил, что ему 19 лет и он является гражданином Таджикистана. Образование у мужчины среднее, он временно не работает. Раньше его местом работы был барбершоп в Иваново. В ходе заседания в суде он рассказал, что ему 32 года, он также является гражданином Таджикистана. У него есть четверо несовершеннолетних детей. В России он был временно зарегистрирован на срок в три месяца, но он уже истек. В качестве меры пресечения суд избрал ему арест, сам Мирзоев полностью признал свою вину. Ему 30 лет, у него есть жена и ребенок. На данный момент мужчина не работает и не имеет образования. Задержанный признал свою вину. Мужчине 25 лет, он является гражданином Таджикистана. У него есть жена и восьмимесячный ребенок. В суде выяснилось, что он был зарегистрирован в к Красногорске и работал в Подольске. Теракт на «Крокус сити холл» в Подмосковье был совершен 22 марта. В результате этого погибло 143 человека. По заявлению министра здравоохранения России Михаила Мурашко, 76 пострадавших выписали из больниц. Среди них есть один ребенок. В правоохранительных органах отметили, что напавшие на концертный зал террористы были под действием наркотических или психотропных веществ. На данный момент с помощью экспертизы устанавливается конкретное вещество, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...