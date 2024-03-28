Росфинмониторинг внес напавших на «Крокус» в список террористов и экстремистов

Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла четырех напавших на подмосковный «Крокус сити холл» в список экстремистов и террористов. Об этом говорится на сайте службы.
Первый обвиняемый в списке Росфинмониторинга — Мухаммадсобир Зокирчонович Файзов.
В суде он сообщил, что ему 19 лет и он является гражданином Таджикистана. Образование у мужчины среднее, он временно не работает. Раньше его местом работы был барбершоп в Иваново.
Второй обвиняемый — Далерджон Баротович Мирзоев.
В ходе заседания в суде он рассказал, что ему 32 года, он также является гражданином Таджикистана. У него есть четверо несовершеннолетних детей. В России он был временно зарегистрирован на срок в три месяца, но он уже истек. В качестве меры пресечения суд избрал ему арест, сам Мирзоев полностью признал свою вину.
Третий обвиняемый — Саидакрами Муродали Рачабализода.
Ему 30 лет, у него есть жена и ребенок. На данный момент мужчина не работает и не имеет образования. Задержанный признал свою вину.
Четвертый обвиняемый — Шамсидин Фаридуни.
Мужчине 25 лет, он является гражданином Таджикистана. У него есть жена и восьмимесячный ребенок. В суде выяснилось, что он был зарегистрирован в к Красногорске и работал в Подольске.
Теракт на «Крокус сити холл» в Подмосковье был совершен 22 марта. В результате этого погибло 143 человека. По заявлению министра здравоохранения России Михаила Мурашко, 76 пострадавших выписали из больниц. Среди них есть один ребенок. В правоохранительных органах отметили, что напавшие на концертный зал террористы были под действием наркотических или психотропных веществ. На данный момент с помощью экспертизы устанавливается конкретное вещество, передает «Национальная служба новостей».
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Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла четырех напавших на подмосковный «Крокус сити холл» в список экстремистов и террористов. Об этом говорится на сайте службы. В суде он сообщил, что ему 19 лет и он является гражданином Таджикистана. Образование у мужчины среднее, он временно не работает. Раньше его местом работы был барбершоп в Иваново. В ходе заседания в суде он рассказал, что ему 32 года, он также является гражданином Таджикистана. У него есть четверо несовершеннолетних детей. В России он был временно зарегистрирован на срок в три месяца, но он уже истек. В качестве меры пресечения суд избрал ему арест, сам Мирзоев полностью признал свою вину. Ему 30 лет, у него есть жена и ребенок. На данный момент мужчина не работает и не имеет образования. Задержанный признал свою вину. Мужчине 25 лет, он является гражданином Таджикистана. У него есть жена и восьмимесячный ребенок. В суде выяснилось, что он был зарегистрирован в к Красногорске и работал в Подольске. Теракт на «Крокус сити холл» в Подмосковье был совершен 22 марта. В результате этого погибло 143 человека. По заявлению министра здравоохранения России Михаила Мурашко, 76 пострадавших выписали из больниц. Среди них есть один ребенок. В правоохранительных органах отметили, что напавшие на концертный зал террористы были под действием наркотических или психотропных веществ. На данный момент с помощью экспертизы устанавливается конкретное вещество, передает «Национальная служба новостей».