Росфинмониторинг внес напавших на «Крокус» в список террористов и экстремистов

28 марта 2024 в 18:15 Размер текста - 17 +

Росфинмониторинг внес Файзова, Мирзоева, Рачабализода и Фаридуни в список экстремистов Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла четырех напавших на подмосковный «Крокус сити холл» в список экстремистов и террористов. Об этом говорится на сайте службы. Первый обвиняемый в списке Росфинмониторинга — Мухаммадсобир Зокирчонович Файзов. В суде он сообщил, что ему 19 лет и он является гражданином Таджикистана. Образование у мужчины среднее, он временно не работает. Раньше его местом работы был барбершоп в Иваново. Второй обвиняемый — Далерджон Баротович Мирзоев. В ходе заседания в суде он рассказал, что ему 32 года, он также является гражданином Таджикистана. У него есть четверо несовершеннолетних детей. В России он был временно зарегистрирован на срок в три месяца, но он уже истек. В качестве меры пресечения суд избрал ему арест, сам Мирзоев полностью признал свою вину. Третий обвиняемый — Саидакрами Муродали Рачабализода. Ему 30 лет, у него есть жена и ребенок. На данный момент мужчина не работает и не имеет образования. Задержанный признал свою вину. Четвертый обвиняемый — Шамсидин Фаридуни. Мужчине 25 лет, он является гражданином Таджикистана. У него есть жена и восьмимесячный ребенок. В суде выяснилось, что он был зарегистрирован в к Красногорске и работал в Подольске. Теракт на «Крокус сити холл» в Подмосковье был совершен 22 марта. В результате этого погибло 143 человека. По заявлению министра здравоохранения России Михаила Мурашко, 76 пострадавших выписали из больниц. Среди них есть один ребенок. В правоохранительных органах отметили, что напавшие на концертный зал террористы были под действием наркотических или психотропных веществ. На данный момент с помощью экспертизы устанавливается конкретное вещество, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла четырех напавших на подмосковный «Крокус сити холл» в список экстремистов и террористов. Об этом говорится на сайте службы. В суде он сообщил, что ему 19 лет и он является гражданином Таджикистана. Образование у мужчины среднее, он временно не работает. Раньше его местом работы был барбершоп в Иваново. В ходе заседания в суде он рассказал, что ему 32 года, он также является гражданином Таджикистана. У него есть четверо несовершеннолетних детей. В России он был временно зарегистрирован на срок в три месяца, но он уже истек. В качестве меры пресечения суд избрал ему арест, сам Мирзоев полностью признал свою вину. Ему 30 лет, у него есть жена и ребенок. На данный момент мужчина не работает и не имеет образования. Задержанный признал свою вину. Мужчине 25 лет, он является гражданином Таджикистана. У него есть жена и восьмимесячный ребенок. В суде выяснилось, что он был зарегистрирован в к Красногорске и работал в Подольске. Теракт на «Крокус сити холл» в Подмосковье был совершен 22 марта. В результате этого погибло 143 человека. По заявлению министра здравоохранения России Михаила Мурашко, 76 пострадавших выписали из больниц. Среди них есть один ребенок. В правоохранительных органах отметили, что напавшие на концертный зал террористы были под действием наркотических или психотропных веществ. На данный момент с помощью экспертизы устанавливается конкретное вещество, передает «Национальная служба новостей».