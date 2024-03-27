Мурашко: 76 пострадавших при теракте в «Крокусе» выписаны из больницы

Из больниц выписаны 76 пострадавших при теракте в концертном зале «Крокус Сити холл», произошедшем 22 марта. Среди выписавшихся есть ребенок. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Выписаны 76 пострадавших в результате теракта в „Крокусе“», — передает РИА Новости слова Мурашко. Он добавил, что, в том числе, был выписан один ребенок. На данный момент в медицинских учреждениях остаются 80 человек.
Ранее в Центре медицины катастроф сообщили, что в результате теракта в Подмосковье количество пострадавших выросло до 360 человек. В числе них 11 детей, передает «Национальная служба новостей». Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что пострадавшим и их семьям выплатили более 215 млн рублей в качестве помощи.
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