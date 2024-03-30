В Москве загорелась крыша Бауманки. Видео

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Пожарные Спасатели Архив Челябинск, мчс, огонь
В МГТУ имени Н. Э. Баумана загорелась кровля Фото:

В московском университете МГТУ имени Н. Э. Баумана загорелась кровля в одном из корпусов. Проходит эвакуация людей. Об этом сообщили в оперативных службах.

«На кровле одного из корпусов МГТУ имени Баумана происходит пожар, идет густой серый дым», — передает ТАСС информацию от оперативников. На данный момент людей эвакуируют, также проводится разведка.

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В московском университете МГТУ имени Н. Э. Баумана загорелась кровля в одном из корпусов. Проходит эвакуация людей. Об этом сообщили в оперативных службах. «На кровле одного из корпусов МГТУ имени Баумана происходит пожар, идет густой серый дым», — передает ТАСС информацию от оперативников. На данный момент людей эвакуируют, также проводится разведка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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