В МГТУ имени Н. Э. Баумана загорелась кровля
В московском университете МГТУ имени Н. Э. Баумана загорелась кровля в одном из корпусов. Проходит эвакуация людей. Об этом сообщили в оперативных службах.
«На кровле одного из корпусов МГТУ имени Баумана происходит пожар, идет густой серый дым», — передает ТАСС информацию от оперативников. На данный момент людей эвакуируют, также проводится разведка.
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