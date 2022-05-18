Пожар произошел в Уральском лесотехническом университете Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге 18 мая произошел пожар в здании Уральского государственного лесотехнического университета на Сибирском тракте, 37. До приезда спасателей оттуда эвакуировались 30 человек, сообщили URA.RU в ИА «Ночные новости».

«18 мая вечером в помещении архива Уральского лесотехнического университета произошел пожар — огонь уничтожил документы, сгорели личные дела студентов. До приезда спасателей из университета самостоятельно эвакуировалось 30 человек. В трехэтажном здании учебного корпуса было сильное задымление», — рассказывают очевидцы.

Площадь пожара составила пять квадратных метров, повреждена внутренняя отделка помещения. Спасатели справились с огнем за несколько минут, затем еще два часа занимались проливкой и разбором сгоревших конструкций, добавляют в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Ранее URA.RU сообщало о пожаре в Первоуральске, где на оживленном перекрестке загорелся экскаватор-погрузчик. Водитель, почувствовав запах гари, успел покинуть салон.

Пожар произошел в архиве Лестеха Фото: ИА «Ночные новости»

Сообщение о пожаре поступило в 17:45 Фото: ИА «Ночные новости»

Сгорели личные дела студентов и другая документация Фото: ИА «Ночные новости»