18 мая 2022

Пожар в крупном уральском университете уничтожил дела студентов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на Уралмаше, на улице Никитина 112а. Екатеринбург, тушение огня, тушение пожара, пожарные, работа пожарных
Пожар произошел в Уральском лесотехническом университете Фото:

В Екатеринбурге 18 мая произошел пожар в здании Уральского государственного лесотехнического университета на Сибирском тракте, 37. До приезда спасателей оттуда эвакуировались 30 человек, сообщили URA.RU в ИА «Ночные новости».

«18 мая вечером в помещении архива Уральского лесотехнического университета произошел пожар — огонь уничтожил документы, сгорели личные дела студентов. До приезда спасателей из университета самостоятельно эвакуировалось 30 человек. В трехэтажном здании учебного корпуса было сильное задымление», — рассказывают очевидцы.

Площадь пожара составила пять квадратных метров, повреждена внутренняя отделка помещения. Спасатели справились с огнем за несколько минут, затем еще два часа занимались проливкой и разбором сгоревших конструкций, добавляют в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Ранее URA.RU сообщало о пожаре в Первоуральске, где на оживленном перекрестке загорелся экскаватор-погрузчик. Водитель, почувствовав запах гари, успел покинуть салон.

Пожар произошел в архиве Лестеха
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Сообщение о пожаре поступило в 17:45
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Сгорели личные дела студентов и другая документация
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Задымление было во всем трехэтажном здании
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В Екатеринбурге 18 мая произошел пожар в здании Уральского государственного лесотехнического университета на Сибирском тракте, 37. До приезда спасателей оттуда эвакуировались 30 человек, сообщили URA.RU в ИА «Ночные новости». «18 мая вечером в помещении архива Уральского лесотехнического университета произошел пожар — огонь уничтожил документы, сгорели личные дела студентов. До приезда спасателей из университета самостоятельно эвакуировалось 30 человек. В трехэтажном здании учебного корпуса было сильное задымление», — рассказывают очевидцы. Площадь пожара составила пять квадратных метров, повреждена внутренняя отделка помещения. Спасатели справились с огнем за несколько минут, затем еще два часа занимались проливкой и разбором сгоревших конструкций, добавляют в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Ранее URA.RU сообщало о пожаре в Первоуральске, где на оживленном перекрестке загорелся экскаватор-погрузчик. Водитель, почувствовав запах гари, успел покинуть салон.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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