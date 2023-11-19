В Москве загорелся университет РАНХиГС. Фото

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Пожар в цехе изготовления акриловых ванн по адресу Труда, 9а. Екатеринбург, дым, пожар, небо, солнце
В небе виднеется столб дыма, передают очевидцы Фото:

В Москве загорелся главный корпус университета РАНХиГС. Очевидцы сообщают о черном дыме в небе.

«Главный корпус университета РАНХиГС горит на Юго-Западной», — пишет telegram-канал Readovka. Уточняется, что пожарные бригады уже выехали к месту. Очевидцы сообщают о черном дыме в небе. О пострадавших информации нет.

Обновлено в 18:12. Ректор университета Алексей Комиссаров сообщил, что возгоранием оказался пожар на стройке, его локализовали, передает Readovka.

Фото:

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В Москве загорелся главный корпус университета РАНХиГС. Очевидцы сообщают о черном дыме в небе. «Главный корпус университета РАНХиГС горит на Юго-Западной», — пишет telegram-канал Readovka. Уточняется, что пожарные бригады уже выехали к месту. Очевидцы сообщают о черном дыме в небе. О пострадавших информации нет. Обновлено в 18:12. Ректор университета Алексей Комиссаров сообщил, что возгоранием оказался пожар на стройке, его локализовали, передает Readovka.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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