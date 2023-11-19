В Москве загорелся университет РАНХиГС. Фото

19 ноября 2023 в 18:05 Размер текста - 17 +

В небе виднеется столб дыма, передают очевидцы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Москве загорелся главный корпус университета РАНХиГС. Очевидцы сообщают о черном дыме в небе. «Главный корпус университета РАНХиГС горит на Юго-Западной», — пишет telegram-канал Readovka. Уточняется, что пожарные бригады уже выехали к месту. Очевидцы сообщают о черном дыме в небе. О пострадавших информации нет.



Обновлено в 18:12. Ректор университета Алексей Комиссаров сообщил, что возгоранием оказался пожар на стройке, его локализовали, передает Readovka. Фото: telegram-канал Zvezdanews

В Москве загорелся главный корпус университета РАНХиГС. Очевидцы сообщают о черном дыме в небе. «Главный корпус университета РАНХиГС горит на Юго-Западной», — пишет telegram-канал Readovka. Уточняется, что пожарные бригады уже выехали к месту. Очевидцы сообщают о черном дыме в небе. О пострадавших информации нет. Обновлено в 18:12. Ректор университета Алексей Комиссаров сообщил, что возгоранием оказался пожар на стройке, его локализовали, передает Readovka.