В небе виднеется столб дыма, передают очевидцы
В Москве загорелся главный корпус университета РАНХиГС. Очевидцы сообщают о черном дыме в небе.
«Главный корпус университета РАНХиГС горит на Юго-Западной», — пишет telegram-канал Readovka. Уточняется, что пожарные бригады уже выехали к месту. Очевидцы сообщают о черном дыме в небе. О пострадавших информации нет.
Обновлено в 18:12. Ректор университета Алексей Комиссаров сообщил, что возгоранием оказался пожар на стройке, его локализовали, передает Readovka.
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