В курганском городе простятся с вокалистом, умершим в 38 лет. Фото

01 апреля 2024 в 18:10 Размер текста - 17 +

Прощание с артистом пройдет 4 апреля в центре досуга и кино «Октябрь» (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В городе Шадринске Курганской области состоится прощание с умершим на 39 году жизни вокалистом Сергеем Семеновым. Об этом написало МАУ центр досуга и кино «Октябрь», в котором работал артистом-вокалистом Сергей. «1 апреля 2024 года на 39 году жизни скоропостижно скончался вокалист МАУ ЦДК „Октябрь“ Сергей Семенов. Добрая память о Сергее навсегда останется в сердцах всех, кто его знал. Прощание состоится 4 апреля с 12:30 до 13:30 в ЦДК „Октябрь“, улица Розы Люксембург, 7», — указано в публикации сообщества центра досуга в социальной сети «ВКонтакте». По информации с сайта МАУ ЦДК «Октябрь», Семенов закончил Шадринский государственный педагогический институт и имел стаж двухлетний стаж работы в сфере культуры. Кроме того, Сергей Семенов имел награды. Среди них: районная молодежная премия, благодарственные письма, грамоты администрации города Шадринска и Шадринского района. Почившему вокалисту Сергею Семенову было 38 лет сообщество МАУ ЦДК «Октябрь» г. Шадринск, https://vk.com/cdk_shadrinsk Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Шадринске Курганской области состоится прощание с умершим на 39 году жизни вокалистом Сергеем Семеновым. Об этом написало МАУ центр досуга и кино «Октябрь», в котором работал артистом-вокалистом Сергей. «1 апреля 2024 года на 39 году жизни скоропостижно скончался вокалист МАУ ЦДК „Октябрь“ Сергей Семенов. Добрая память о Сергее навсегда останется в сердцах всех, кто его знал. Прощание состоится 4 апреля с 12:30 до 13:30 в ЦДК „Октябрь“, улица Розы Люксембург, 7», — указано в публикации сообщества центра досуга в социальной сети «ВКонтакте». По информации с сайта МАУ ЦДК «Октябрь», Семенов закончил Шадринский государственный педагогический институт и имел стаж двухлетний стаж работы в сфере культуры. Кроме того, Сергей Семенов имел награды. Среди них: районная молодежная премия, благодарственные письма, грамоты администрации города Шадринска и Шадринского района.