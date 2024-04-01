В курганском городе простятся с вокалистом, умершим в 38 лет. Фото

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Акция «Защитим память героев» в честь 23 февраля. Курган, акция памяти, гвоздики, возложение цветов, цветы, похороны
Прощание с артистом пройдет 4 апреля в центре досуга и кино «Октябрь» (архивное фото) Фото:

В городе Шадринске Курганской области состоится прощание с умершим на 39 году жизни вокалистом Сергеем Семеновым. Об этом написало МАУ центр досуга и кино «Октябрь», в котором работал артистом-вокалистом Сергей.

«1 апреля 2024 года на 39 году жизни скоропостижно скончался вокалист МАУ ЦДК „Октябрь“ Сергей Семенов. Добрая память о Сергее навсегда останется в сердцах всех, кто его знал. Прощание состоится 4 апреля с 12:30 до 13:30 в ЦДК „Октябрь“, улица Розы Люксембург, 7», — указано в публикации сообщества центра досуга в социальной сети «ВКонтакте».

По информации с сайта МАУ ЦДК «Октябрь», Семенов закончил Шадринский государственный педагогический институт и имел стаж двухлетний стаж работы в сфере культуры. Кроме того, Сергей Семенов имел награды. Среди них: районная молодежная премия, благодарственные письма, грамоты администрации города Шадринска и Шадринского района.

Почившему вокалисту Сергею Семенову было 38 лет
Почившему вокалисту Сергею Семенову было 38 лет

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В городе Шадринске Курганской области состоится прощание с умершим на 39 году жизни вокалистом Сергеем Семеновым. Об этом написало МАУ центр досуга и кино «Октябрь», в котором работал артистом-вокалистом Сергей. «1 апреля 2024 года на 39 году жизни скоропостижно скончался вокалист МАУ ЦДК „Октябрь“ Сергей Семенов. Добрая память о Сергее навсегда останется в сердцах всех, кто его знал. Прощание состоится 4 апреля с 12:30 до 13:30 в ЦДК „Октябрь“, улица Розы Люксембург, 7», — указано в публикации сообщества центра досуга в социальной сети «ВКонтакте». По информации с сайта МАУ ЦДК «Октябрь», Семенов закончил Шадринский государственный педагогический институт и имел стаж двухлетний стаж работы в сфере культуры. Кроме того, Сергей Семенов имел награды. Среди них: районная молодежная премия, благодарственные письма, грамоты администрации города Шадринска и Шадринского района.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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