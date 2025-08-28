В ЕК потребовали не атаковать российский нефтепровод Дружба

Еврокомиссия назвала недопустимыми удары по нефтепроводу «Дружба» и подтвердила его важность для энергетической безопасности Европы. Об этом заявила официальный представитель ЕК Ева Гринчирова на брифинге.
«Критическая инфраструктура должна быть защищена всеми сторонами. Энергетическая безопасность ЕС не пострадала, но „Дружба“ остается критически важным объектом», — подчеркнула Гринчирова.
В ЕК сообщили, что обсудили этот вопрос с Киевом. Ранее Словакия и Венгрия направили жалобы на перебои поставок нефти из-за атак ВСУ. Поставки по трубопроводу уже восстановлены.
Ранее венгерские власти приняли решение о введении санкций в отношении Роберта Бровди, возглавляющего Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины, вследствие его предполагаемой причастности к атакам на нефтепровод «Дружба». Согласно информации, опубликованной национальным управлением по вопросам иммиграции, Бровди запрещен въезд на территорию Европейского союза и в страны Шенгенского соглашения.
