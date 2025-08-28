Додик отказался участвовать в выборах президента Республики Сербской

Милорад Додик отказался участвовать в выборах президента Республики Сербской
Милорада Додика ранее лишили мандата президента Республики Сербской
Президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорад Додик и его партия — Союз независимых социал-демократов (СНСД) — не будут участвовать в досрочных выборах президента Республики Сербской, которые назначены на 23 ноября 2025 года. Об этом сообщил Додик во время заседания главного совета республиканской организации молодежи СНСД.

«СНСД не будет участвовать в выборах, потому что соблюдает решения наивысшего законодательного органа Республики Сербской. Уверен, что и наши коалиционные партнеры не будут в них участвовать», — передает Радио и телевидение Республики Сербской слова президента.

Ранее Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины аннулировала мандат Додика и назначила досрочные выборы после того, как суд приговорил его к году тюрьмы и шестилетнему запрету на политическую деятельность за неподчинение Высокому представителю Кристиану Шмидту. Позднее суд изменил наказание с тюремного срока на штраф.

