Додик отказался участвовать в выборах президента Республики Сербской

Президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорад Додик и его партия — Союз независимых социал-демократов (СНСД) — не будут участвовать в досрочных выборах президента Республики Сербской, которые назначены на 23 ноября 2025 года. Об этом сообщил Додик во время заседания главного совета республиканской организации молодежи СНСД.
«СНСД не будет участвовать в выборах, потому что соблюдает решения наивысшего законодательного органа Республики Сербской. Уверен, что и наши коалиционные партнеры не будут в них участвовать», — передает Радио и телевидение Республики Сербской слова президента.
Ранее Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины аннулировала мандат Додика и назначила досрочные выборы после того, как суд приговорил его к году тюрьмы и шестилетнему запрету на политическую деятельность за неподчинение Высокому представителю Кристиану Шмидту. Позднее суд изменил наказание с тюремного срока на штраф.
