В России впервые оштрафовали за кадры с ударами БПЛА

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Ростовской области оштрафовали двух человек за размещение кадров с последствиями ударов БПЛА
В Ростовской области оштрафовали двух человек за размещение кадров с последствиями ударов БПЛА Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

В Ростовской области впервые оштрафовали двух жителей за размещение кадров в интернете с мест атаки беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. В отношении них было возбуждено административное правонарушение. 

«Нарушители есть, к сожалению, целых двое, которых мы уже отфиксировали. Их, конечно, больше. Но тех, кого поймали — два человека, им вынесены протоколы совершения административного правонарушения с соответствующими штрафами», — заявил Слюсарь в ходе пресс-конференции с журналистами.

Он напомнил, что распространение сведений о местах попаданий несет прямую угрозу безопасности. По его словам, публикация подобных кадров помогает врагу скорректировать новые удары и усложняет ликвидацию последствий атак. 

Регионы РФ периодически атакуются украинскими беспилотниками. Губернаторы регионов информируют жителей о последствиях, а также напоминают об ответственности за публикацию кадров с дронами или работы ПВО. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ростовской области впервые оштрафовали двух жителей за размещение кадров в интернете с мест атаки беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. В отношении них было возбуждено административное правонарушение.  «Нарушители есть, к сожалению, целых двое, которых мы уже отфиксировали. Их, конечно, больше. Но тех, кого поймали — два человека, им вынесены протоколы совершения административного правонарушения с соответствующими штрафами», — заявил Слюсарь в ходе пресс-конференции с журналистами. Он напомнил, что распространение сведений о местах попаданий несет прямую угрозу безопасности. По его словам, публикация подобных кадров помогает врагу скорректировать новые удары и усложняет ликвидацию последствий атак.  Регионы РФ периодически атакуются украинскими беспилотниками. Губернаторы регионов информируют жителей о последствиях, а также напоминают об ответственности за публикацию кадров с дронами или работы ПВО. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...