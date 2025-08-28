Альпинистов завалило камнями в горах Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии троих человек завалило камнями при восхождении на гору Джанги-Тау. В результате восхождения погиб альпинист экс-президент Федерации альпинизма Краснодарского края Александр Расторгуев. Еще одна девушка получила травмы. Об этом сообщает канал Федерации Альпинизма России.
«Во время восхождения на вершину Джанги-Тау погиб Александр Расторгуев. Группа вышла на маршрут 25 августа и попала под камнепад. Одна участница Екатерина Федорова получила травмы и была эвакуирована на вертолёте. Третий член группы не пострадал», — передают авторы telegram-канала Федерации.
Отмечается, что погибший Расторгуев является мастером спорта по альпинизму. Он совершил более 200 восхождений, сообщает Life.ru.
Случаи гибели и травм среди российских альпинистов в горах происходят регулярно: так, в октябре 2024 года пятеро россиян погибли на Дхаулагири в Непале, а в августе 2025 года альпинистка Наталья Наговицына оказалась в критической ситуации на пике Победы в Киргизии. Эксперты отмечают, что главные причины трагедий — сложные погодные условия и опасные маршруты.
