Фонд «Защитники Отечества» решил почти 800 тысяч проблем ветеранов СВО

Фонд «Защитники Отечества» решил уже 780 тысяч проблем по обращениям участников СВО. Об этом заявила председатель Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Анна Цивилева на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Фонд „Защитники Отечества“ принял уже 910 000 обращений от участников спецопераций, 780 тысяч решенных», — сообщила Цивилева. Результаты встречи опубликованы на сайте
Основная цель организации «Защитники Отечества»: персональное социальное сопровождение ветеранов CBO и семей погибших бойцов. Отмечается, что фонд оказывает содействие в получении мер поддержки, медицинской и социальной реабилитации, лекарственного обеспечения, психологической помощи, технических средств реабилитации и санаторно-курортного лечения ветеранов. А также оказывает содействие в переобучении и трудоустройстве участников СВО.
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