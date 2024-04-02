Фонд «Защитники Отечества» решил почти 800 тысяч проблем ветеранов СВО

02 апреля 2024 в 22:44 Размер текста - 17 +

В фонд поступило 910 000 обращений от участников спецоперации Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Фонд «Защитники Отечества» решил уже 780 тысяч проблем по обращениям участников СВО. Об этом заявила председатель Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Анна Цивилева на встрече с президентом России Владимиром Путиным. «Фонд „Защитники Отечества“ принял уже 910 000 обращений от участников спецопераций, 780 тысяч решенных», — сообщила Цивилева. Результаты встречи опубликованы на сайте Кремля . Основная цель организации «Защитники Отечества»: персональное социальное сопровождение ветеранов CBO и семей погибших бойцов. Отмечается, что фонд оказывает содействие в получении мер поддержки, медицинской и социальной реабилитации, лекарственного обеспечения, психологической помощи, технических средств реабилитации и санаторно-курортного лечения ветеранов. А также оказывает содействие в переобучении и трудоустройстве участников СВО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Фонд «Защитники Отечества» решил уже 780 тысяч проблем по обращениям участников СВО. Об этом заявила председатель Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Анна Цивилева на встрече с президентом России Владимиром Путиным. «Фонд „Защитники Отечества“ принял уже 910 000 обращений от участников спецопераций, 780 тысяч решенных», — сообщила Цивилева. Результаты встречи опубликованы на сайте Кремля. Основная цель организации «Защитники Отечества»: персональное социальное сопровождение ветеранов CBO и семей погибших бойцов. Отмечается, что фонд оказывает содействие в получении мер поддержки, медицинской и социальной реабилитации, лекарственного обеспечения, психологической помощи, технических средств реабилитации и санаторно-курортного лечения ветеранов. А также оказывает содействие в переобучении и трудоустройстве участников СВО.