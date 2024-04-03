Путин наградил космонавта Анну Кикину званием Героя России

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Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
Путин наградил космонавтку за храбрость во время полета на МКС Фото:

Глава РФ Владимир Путин присвоил космонавту Анне Кикиной звание Героя России. Президент подписал соответствующий указ. Он размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Присвоить Героя Российской Федерации Кикиной Анне Юрьевне — космонавту-испытателю», — заявлено в документе. Отмечается, что космонавтка награждается за мужество и героизм, которые она проявила во время длительного космического полета на МКС (Международной космической станции). Также глава России присвоил Кикиной почетное звание «летчик космонавт РФ».

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Глава РФ Владимир Путин присвоил космонавту Анне Кикиной звание Героя России. Президент подписал соответствующий указ. Он размещен на сайте официального опубликования правовых актов. «Присвоить Героя Российской Федерации Кикиной Анне Юрьевне — космонавту-испытателю», — заявлено в документе. Отмечается, что космонавтка награждается за мужество и героизм, которые она проявила во время длительного космического полета на МКС (Международной космической станции). Также глава России присвоил Кикиной почетное звание «летчик космонавт РФ».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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