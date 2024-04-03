Путин наградил космонавта Анну Кикину званием Героя России

03 апреля 2024 в 14:17 Размер текста - 17 +

Путин наградил космонавтку за храбрость во время полета на МКС Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава РФ Владимир Путин присвоил космонавту Анне Кикиной звание Героя России. Президент подписал соответствующий указ. Он размещен на сайте официального опубликования правовых актов. «Присвоить Героя Российской Федерации Кикиной Анне Юрьевне — космонавту-испытателю», — заявлено в документе. Отмечается, что космонавтка награждается за мужество и героизм, которые она проявила во время длительного космического полета на МКС (Международной космической станции). Также глава России присвоил Кикиной почетное звание «летчик космонавт РФ». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава РФ Владимир Путин присвоил космонавту Анне Кикиной звание Героя России. Президент подписал соответствующий указ. Он размещен на сайте официального опубликования правовых актов. «Присвоить Героя Российской Федерации Кикиной Анне Юрьевне — космонавту-испытателю», — заявлено в документе. Отмечается, что космонавтка награждается за мужество и героизм, которые она проявила во время длительного космического полета на МКС (Международной космической станции). Также глава России присвоил Кикиной почетное звание «летчик космонавт РФ».